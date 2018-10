Estas son las matrículas de coches y motos que deben pasar la ITV en octubre La primera inspección debe realizarse cuatro años después de su fecha de matriculación AIDA ORTIZ Martes, 2 octubre 2018, 11:56

Conducir sin pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), después de que haya expirado el plazo, puede suponer una importante multa. Concretamente, los conductores que circulen con la ITV caducada pueden ser sancionados con 200 euros, aunque no perderán ningún punto del carnet. Pero eso no es todo, además de la multa, podrían dar de baja el vehículo si no se pone en regla la revisión, dentro del plazo estipulado.

De ahí la importancia de mantener la ITV en regla y de tener siempre presente en qué momento del año debemos pasar la inspección, para que no se nos pase. En este sentido, cabe recordar que la fecha de ITV de cada vehículo se establece en función de la matriculación, lo que facilita el cálculo de la fecha límite, en el caso de haberla olvidado.

La primera inspección, por otro lado, debe realizarse cuatro años después de su fecha de matriculación. De esta forma, es posible saber qué coches y motos deben pasar su primera revisión.

Vehículos a matricular

Estas son las matrículas a las que les corresponde pasar la ITV en el mes de octubre de 2018:

HZM, HZN, HZP, HZR, HZS, HZT, HZV, HZW, HZX, HZY y HZZ.