La masculinidad tóxica y Gillette El último anuncio de la marca de cuchillas de afeitar desata la polémica en las redes sociales ISAAC ASENJO Madrid Martes, 15 enero 2019, 14:10

Dicen las madres y abuelas -mujeres sabias donde las haya- que 'si pica, cura' y, en estos momentos el último anuncio de Gillette está escociendo a un sector bastante amplio. No debería, pero se trata del 'Not all men' en su máxima expresión. Y si hay hombres ofendidos por el anuncio, es que hay un problema de machismo.

La publicidad de la marca estadounidense cuestiona el actual modelo de masculinidad y busca derrumbar los aspectos más tóxicos como las agresiones sexuales, la homofobia o el acoso escolar. Sí, Gillette -que hace solo un año vendía cuchillas con la idea de que en sólo cinco minutos una mujer estaba lista porque sin depilar, obviamente, no podía salir a la calle- ahora se sube al carro del feminismo con una campaña que habla que la masculinidad tóxica. Y no a gustado a todos. De hecho, el vídeo colgado en Youtube cuenta con más de 250.000 votos negativos y una buena polémica en redes sociales que sitúan a Gillette como uno de los temas más comentados del momento.