«En Marte también hay días, noches y cuatro estaciones» Galáctico. El científico lidera la misión Mars Science Laboratory, que estudia los datos que envía desde Marte 'Curiosity', la nave que rastrea la superfice de ese planeta. / R. C. Nos vamos de odisea espacial con Germán Martínez, un físico murciano que investiga el planeta rojo para la NASA desde la Universidad de Míchigan ICÍAR OCHOA DE OLANO Martes, 4 septiembre 2018, 00:35

El primer terrícola en saber si Marte está bajo el influjo de una borrasca o de un anticiclón es el murciano Germán Martínez. Este brillante físico de 36 años, profesor de Termodinámica Atmosférica y Radiación en la Universidad de Michigan, pilota cuatro grandes misiones espaciales de la NASA como investigador principal. Todas relacionadas con la ambición roja. Despegamos con él rumbo al planeta guerrero.

- Resulta que este verano, después de tropecientos años de estudios, bajo la superficie del polo sur de Marte... ¡ha aparecido una reserva de agua!

- Bueno, no ha aparecido un lago, ni un océano. Se ha mostrado evidencia indirecta de la presencia de agua. Eso es como si usted va y dice que soy murciano por mi acento...

- ...cuando en realidad podría tratarse de un gallego haciéndose pasar por un murciano.

- Exactamente. Y el gallego, en este caso, sería dióxido de carbono helado mezclado con sales. Ahora bien, no quiero ser un aguafiestas. Si tuviera que fiarme de un descubrimiento de agua en Marte, este es el más fiable. Porque, como sabe, cada dos o tres años hay una anuncio similiar. Y luego no es.

- El punto, eso sí, se lo anota la Agencia Espacial Europea. En la americana, ¿están fumando en pipa?

- No. El logro de ese sensor italiano es fruto del esfuerzo que se ha hecho desde Europa, América, China y Rusia en investigar Marte durante sesenta años. Aquí no hay piques, hay un trabajo conjunto.

- La carrera espacial fue la gran batalla propagandística durante la Guerra Fría. ¿La exploración intergaláctica hoy no vende, con perdón, un pimiento?

- Sí vende. Las empresas privadas, como SpaceX, están revolucionando la industria del espacio y, para las nuevas generaciones, trabajar en esas firmas resulta tan sexy como era hacerlo para la NASA en los sesenta.

- «Queremos pisar Marte durante mi primer mandato o, en el peor de los casos, en mi segundo. Así que vamos a tener que acelerar eso un poco, ¿OK?», reclamó Trump, hace solo un mes, a la comandante estadounidense Peggy Whitson después de que batiera el récord nacional de permanencia en el espacio. Desde entonces, ¿los tiene de corbata?

- Ja, ja, me temo que no tiene esa capacidad de aceleración. Con financiación solo de la NASA no creo que veamos llegar a Marte un vuelo tripulado antes de 2030.

- Pues sí que está desfasado el presidente con respecto a la conquista de Marte.

- No creo que lo esté. De hecho, ha aumentado el gasto espacial y el presupuesto de la NASA, que se ha aprobado recientemente, ha incrementado muchísimo la partida para financiar la llegada la Luna, que es un paso intermedio en la conquista de Marte. Algo así como abrir una gasolinera a mitad de camino.

- Y dígame, ¿cómo es operar a más de 59 millones de kilómetros de distancia de la silla de su laboratorio?

- Los datos que nos envía 'Curiosity', el robot espacial que la NASA mandó allí en 2012, solo tardan veinte minutos en llegar a Tierra. Luego hay que tratarlos pero en cuestión de horas, sé lo que está pasando en la superficie de Marte.

- ¿Está pasando algo en la superficie de Marte?

- Bueno, ahora mismo, una tormenta de polvo global que ha cubierto Marte completamente está disipándose. La opacidad atmosférica ha sido brutal. Tanto que desde el telescopio no se veía la superficie. Era como una gran nube marrón.

- He leído que el fenómeno empezó el 10 de junio.

- Puede ser... Yo sé la fecha marciana. Longitud solar 185, del año marciano 34, del sol 2080. Sí, cuadra. El caso es que la tormenta apenas ha afectado al 'Curiosity' porque funciona con energía nuclear, pero el 'Opportunity' -el vehículo rastreador que la NASA envió allí en 2004- tuvo que ponerse en modo hibernación porque funciona con placas solares.

- Para que luego nos quejemos del tiempo que hace aquí.

- Cuando lleguemos allí tendremos que ir encapsulados, de lo contrario moriríamos congelados, la radiación ultravioleta y la ausencia de un campo magnético nos freiría, nuestro cuerpo explotaría por la baja presión atmosférica...

- Basta, por dios.

- Es inhóspito, sí.

- Usted estudia, entre otras cosas, los datos meteorológicos que recoge el 'Curiosity'. ¿Viene anticiclón?

- Marte es muy interesante por muchas razones. Tiene una rotación que dura 24 horas y 40 minutos, con horas de día y de noche como aquí, y una oblicuidad similar, de 23 grados, que es lo que hace que haya estaciones. Así, hay anticiclones y borrascas, solo que sin llover.

- Al grano. ¿Se siente más murciano o marciano?

- Murciano, sin duda. No sufriré ningún trauma si tengo que dejar de ser marciano para estudiar otro cuerpo celeste.

- Aunque hombre de ciencia, ¿le reza a Pedro Duque para que algún día pueda volver a casa?

- Le rezo a Pedro Duque para que mejore las condiciones de la ciencia en España.