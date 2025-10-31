Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una doctora explica por qué los niños deben desayunar antes de ir al colegio. Ideal

María Jesús Pascual, pediatra: «Si no has desayunado, el rendimiento intelectual será menor»

La alimentación, junto con el deporte y el dormir bien, son hábitos que impactan de lleno en la salud física y emocional

C. L.

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:15

Comenta

La alimentación en la escuela es un tema importante a tener en cuenta que en muchas ocasiones se pone a debate. Esto, junto con el ... deporte y el dormir bien, son hábitos que impactan de lleno en la salud física y emocional de los niños.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro heridos por una deflagración de gas en un ático de un edificio en Atarfe
  2. 2 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  3. 3 Gran obra en la Circunvalación de Granada: un nuevo carril, otra glorieta, ramales y adiós a una salida
  4. 4 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  5. 5 El avispón oriental llega a Granada: detectan un ejemplar en una finca de Motril
  6. 6

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación
  7. 7 Así va ser el Festival Japonés Matsuri que se celebra en Granada este fin de semana
  8. 8 Descubren a un depredador sexual reclamado por Alemania oculto en una comuna hippie de Granada
  9. 9 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada
  10. 10

    18 piezas robadas a cara descubierta: así fue el robo de joyas a la Virgen del Rosario en Santo Domingo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal María Jesús Pascual, pediatra: «Si no has desayunado, el rendimiento intelectual será menor»

María Jesús Pascual, pediatra: «Si no has desayunado, el rendimiento intelectual será menor»