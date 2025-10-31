María Jesús Pascual, pediatra: «Si no has desayunado, el rendimiento intelectual será menor»

La alimentación en la escuela es un tema importante a tener en cuenta que en muchas ocasiones se pone a debate. Esto, junto con el ... deporte y el dormir bien, son hábitos que impactan de lleno en la salud física y emocional de los niños.

La jefa del Servicio de Pediatría de Vithas Madrid Aravaca, la doctora María Jesús Pascual, explica que estos hábitos saludables se deben ir adaptando poco a poco para establecer rutinas que permitan repetar las horas de sueño y comidas y reforzar los desayunos. Siguiendo una estructura, los niños tendrán un mayor rendimiento escolar y más bienestar emocional.

La doctora hace especial hincapié en no saltarse el desayuno y que este sea equilibrado. «Influye directamente en el rendimiento cognitivo y la regulación emocional del niño. Salir sin desayunar por las mañanas siempre lo comparo con salir de casa con el coche en reserva. Si sales con poca gasolina en el coche te deja tirado en el momento en que tienes más necesidad para aprender y todo eso, si no has desayunado, es muy probable que el rendimiento intelectual sea menor».

En este sentido, lo ideal es que sea un desayuno saludable y esté compuesto por una pieza de fruta, un cereal y un lácteo. Además, el tentenpié de media mañana opina que no hay que saltárselo, y si es tomando una pieza de fruta, mejor. retomar también el snack de media mañana, que si puede ser fruta, mucho mejor.