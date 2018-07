3 lugares de España en los que se grabó Juego de Tronos que puedes visitar este verano

Si eres fan de la serie y quieres recorrer el mismo suelo por el que han pasado Khaleesi o Jon Nieve, entre otros personajes, no dudes en seguir esta ruta FRAN JUSTICIA Jueves, 26 julio 2018, 08:29

Es verano y, por ende, son muchas las personas que disfrutan actualmente de sus vacaciones estivales, un momento perfecto para descansar y desconectar de la rutina. ¿Te encuentras entre los afortunados?

Si es así y no te apetece el típico plan de playa o piscina, hoy vengo a proponerte algo totalmente diferente. ¿Qué te parece una ruta por los escenarios en los que se grabó 'Juego de Tronos', la exitosa serie de HBO? Este plan evidentemente no te hará la misma gracia si no sigues la conocida ficción, así que sólo sigue leyendo si eres un auténtico fan de la historia de Poniente.

Nuestro país ha sido escogido en varias ocasiones por el equipo de localizaciones de 'Juego de Tronos' para grabar varias secuencias de diversos capítulos de la quinta, sexta y séptima temporada, por lo que hay tres lugares de España que se han convertido en un destino turístico para muchas personas a partir de la aparición de la zona en la ficción. Con el código promocional Viator puedes beneficiarte de un descuento en visitas guiadas a algunas de estos lugares, así que no lo dudes más y este verano, ¡vive 'Juego de Tronos'!

1. Real Alcázar de Sevilla

Si viajas hasta Sevilla puedes vivir como en los jardines del agua de Dorne, y es que el estilo andalusí de la provincia andaluza fueron clave para que el equipo de producción de 'Juego de Tronos' seleccionará el Real Alcázar como localización ideal para recrear el castillo de este reino.

2. San Juan de Gaztelugatxe en el País Vasco

Si abandonamos el sur y viajamos hasta el norte, nos encontraremos con la fortaleza de los Targaryen, y es que en el País Vasco se encuentra la preciosa iglesia de San Juan de Gaztelugatxe, un enclave que ha servido para dar vida en la ficción a Rocadragón. En la serie la iglesia ha sido sustituida por el castillo de los Targaryen, pero las imponentes y elevadas escaleras que llegan hasta ella permanecen.

3. La Catedral de Girona

Girona también fue uno de los destinos escogidos por la producción de 'Juego de Tronos' para grabar varias escenas durante la sexta temporada. ¿Te acuerdas del primer capítulo cuando Arya pide dinero? Esa escena está grabada junto a la Catedral de Girona. ¿Y del momento en el que Cersei Lanister es humillada y obligada a caminar desnuda delante de todos los habitantes de desembarco del Rey? Las escaleras de la Catedral de Girona sirvieron para recrear tal escena.