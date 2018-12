Lotería de Navidad: consulta en el buscador tus décimos, números, premios y pedrea Sólo tienes que introducir el número de tu décimo y cruzar los dedos para que el resultado sea positivo. De lo contrario, habrá que esperar al Sorteo del Niño para volver a probar suerte y empezar a buscar los números de la suerte para el próximo sorteo IDEAL.ES Sábado, 22 diciembre 2018, 13:28

SI todavía no sabes si has sido uno de los agraciados con la Lotería de Navidad de 2018, no pierdas más tiempo y comprueba tus décimos en el buscador, con el que podrás saber de inmediato si has ganado alguno de los premios del Sorteo Extraordinario o un pellizco de la pedrea.

Durante toda la mañana, los bombos de la Lotería de Navidad están repartiendo suerte desde el Teatro Real de Madrid. Si el 'Gordo' pasa de largo, no pierdas la esperanza, ya que la Lotería de Navidad reparte un Segundo premio, un Tercero, dos Cuartos y ocho Quintos premios.

El Primero, conocido como el 'Gordo', repartirá cuatro millones de euros a la serie, mientras que el Segundo premio será de 1.250.000 euros a la serie y el tercero repartirá 500.000 euros a la serie. Los dos cuartos premios serán de 200.000 euros a la serie y los ocho quintos premios de 60.000 euros a la serie.

Si no has estado atento y te has perdido alguno, sólo tienes que introducir aquí el número de tu décimo en el buscador y la cantidad jugada y cruzar los dedos para que el resultado sea positivo.

De lo contrario, habrá que esperar al Sorteo del Niño para volver a probar suerte y empezar a buscar los números de la suerte para el próximo sorteo.

¿Qué números son los más agraciados?

Las probabilidades de que salga un décimo u otro son exactamente las mismas -todos están en el bombo- pero el azar se impone y lo cierto es que desde que empezó el sorteo unas terminaciones han copado la buena fortuna mientras que otras, al parecer más gafadas, no lo consiguen nunca.

Desde 1812, según los resultados históricos, el 5 ha sido el guarismo más afortunado (32 ocasiones), pero nunca en 25; a continuación se sitúan el 4 y el 6, que han dado fortuna en 27 ocasiones. En cambio, el 1 es la terminación que menos premios ha acumulado en estos más de 200 años de sorteo: solo ha sido agraciado en ocho ocasiones. Le siguen en la parte baja de la clasificación el 2 (trece veces), el 9 (16 veces) y el 7 (veinte veces).

Otra curiosidad, el 13, uno de los números con más supersticiones entre la población, solo se ha llevado un 'Gordo'. Fue el año pasado con el 66513 que cayó en Madrid capital. Salía, así, de una lista que formaba junto a los décimos acabados en 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82. Más datos peculiares. Ahora, a la inversa. Las dos cifras más premiadas. Destaca el 85, siete veces premiada, seguida del 57, con seis primeros premios, y las terminaciones 75 y 64, que han sido agraciadas en cinco ocasiones.

Por otra parte, solo dos números han repetido premio a lo largo de la historia. Son el 15640, que salió afortunado en 1956 y 1978, y el 20297, que repitió idéntica fortuna en 1903 y en 2006. En cuatro ocasiones el Gordo ha recaído en números que acaban con las tres últimas cifras iguales: el 25444, el 25888, el 35999 y el 55666. También se han repetido cifras finales en tres ocasiones: 297, 457 y 515.