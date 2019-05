Llegan los 'radares de audio': así son y así funcionan Aunque España aún no se ha planteado su instalación, países europeos como Suiza ya han comenzado pruebas piloto Á.L. Domingo, 12 mayo 2019, 11:21

Controlar a los conductores y al tráfico rodado es una obsesión que va íntimamente ligada con la necesidad de mejorar la seguridad vial. En este sentido, sobre todo en España, en los últimos años se han llevado a cabo importantes esfuerzos para aumentar las medidas de protección en carretera con campañas de concienciación, modificaciones de los reglamentos e instalación de radares. A estos se les podrían añadir ahora unos nuevos 'compañeros' dedicados a medir el ruido.

Si bien, los radares más conocidos hasta la fecha son los que miden los excesos de velocidad y las cámaras de tráfico que son capaces de ver infracciones al volante como no llevar el cinturón, ahora empiezan a surgir nuevos tipos de radares. Se les conoce como 'radar de audio' y están en periodo de pruebas en países como Suiza. Su concepto, como se puede deducir, es bien sencillo: medir la contaminación acústica.

En esencia son similares a un radar de velocidad, pero en ejercicio son totalmente distintos. Estos radares lo que hacen es medir los decibelios que provoca el tráfico rodado obteniendo datos sobre el volumen que produce cada vehículo. El fin último es rebajar el ruido que se vive en las grandes ciudades.

Aunque aún no está claro qué tipo de uso podrá hacerse de estos radares, pues no se estiman posibles sanciones de momento, lo cierto es que en Suiza ya están probando su uso. España, por ahora, se mantiene al margen y no estudia instalarlos en sus carreteras.