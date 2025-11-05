Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La cerveza que ha inventado un científico que emborracha pero no tiene alcohol ni provoca resaca. Iñigo Royo

Llega la cerveza del futuro: sin alcohol ni resaca pero que emborracha

Un equipo de científicos británico desarrolla una nueva bebida que trata de combatir algunos de los problemas de la cerveza

Camilo Álvarez

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:49

Tomar cerveza es un placer para muchos consumidores, pero tiene algunas consecuencias su consumo. El hecho de que sea una bebida alcohólica, entre otras cosas, ... impide que se pueda coger el coche después de su consumo. Además, un consumo excesivo tiene consecuencias al día siguiente en forma de resaca.

