Llega la cerveza del futuro: sin alcohol ni resaca pero que emborracha

Tomar cerveza es un placer para muchos consumidores, pero tiene algunas consecuencias su consumo. El hecho de que sea una bebida alcohólica, entre otras cosas, ... impide que se pueda coger el coche después de su consumo. Además, un consumo excesivo tiene consecuencias al día siguiente en forma de resaca.

Existe la opción de la cerveza sin alcohol o la 0.0, pero no a todo el mundo le convence esta alternativa. Y es que pocas bebidas son tan populares como la cerveza en el mundo entero.

Sin embargo, esto puede cambiar un un invento desarrollado en el Reino Unido. Un laboratorio británico, ubicado a las afueras de Londres, ha inventado la primera cerveza sin alcohol que logra replicar los efectos y sensaciones de la embriaguez, pero evita la resaca. El proyecto está liderado por el neurocientífico David Nutt, experto en el comportamiento cerebral tras la ingesta de sustancias alcohólicas.

Su creador ha evitado hablar de ella como cerveza, la ha bautizado como Gabyr, precisamente gracias al laboratorio en el que se produce: 'Gaba labs', sin embargo, su sabor es a cerveza. La idea es que la bebida actúe sobre los receptores del ácido gamma-aminobutírico (GABA), un neurotransmisor, para así generar el efecto de embriaguez que muchos disfrutan de la cerveza.

La nueva bebida desarrollada en un laboratorio, Gabyr, no tiene ni una sola gota de alcohol y la sensación de estar «borracho» solo dura unos 30 minutos, aseguran. Su creador, David Nutt rechaza que se trate de un efecto placebo. Las pruebas confirmaron un aumento de energía cerebral y es posible percibir cómo las personas están más desinhibidas, un comportamiento similar al que ocurre con una cerveza convencional.

Gabyr está diseñada para no activar sistemas cerebrales como la dopamina o las endorfinas, ligados a los efectos perjudiciales del alcohol. Es decir, que además de eliminar la resaca también evita la adicción, la ira y el famoso 'black-out' o pérdida de control que lleva asociado un consumo excesivo de cerveza.

En cuanto a los ingredientes con las que se fabrica, el laboratorio usa productos botánicos como magnolia, pasiflora, hoja de damiana, etc., conocidos por sus propiedades relajantes y un proceso de «casi-fermentación» típico de la cerveza 0.0.

Al no tener etanol, los controles de alcoholemia no pueden detectarle. Sin embargo, Nutt pide que esto no sea excusa para consumir Gabyr y conducir, ya que el efecto de relajación puede afectar al control del vehículo. También advierte de que hacen falta estudios a largo plazo para garantizar la seguridad en grupos de población vulnerables como mujeres embarazadas o personas con trastornos neurológicos, por ejemplo.