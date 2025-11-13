Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, durante la sesión en el Congreso. EP

Así es la ley sobre las llamadas 'spam' y otros abusos a clientes aprobada hoy en el Congreso

La Cámara ha votado el texto que exige que las reclamaciones se resuelvan en un tope de 15 días, atiendan el teléfono en un máximo de tres minutos y que limitará los trámites con robots

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:39

Comenta

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, con el único voto en contra de Vox ... y la abstención de PP y UPN, y la ha remitido al Senado para proseguir con su tramitación parlamentaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  2. 2 La borrasca Claudia amenaza a Granada con lluvia, frío y nieve en solo 24 horas
  3. 3 Alcampo rompe el mercado con un descuento en su aceite de oliva virgen extra de La Masía
  4. 4 Una fallecida y un herido tras caer su vehículo por un barranco de Albondón
  5. 5 El hotel de Granada que ha sido reconocido como el más lujoso de España
  6. 6 La Diputación de Granada se sale de la Mesa del Aeropuerto
  7. 7 Sorprenden en pleno centro a cinco hombres con dos coches cargados de marihuana, armas y dinero
  8. 8 Pedro Sánchez cita la supresión de un FP de Montefrío para criticar la política educativa del PP
  9. 9 Chicote busca en Granada las mejores habas con jamón de España
  10. 10 Esta noche cortan la A-92G en Bobadilla para instalar el hormigonado del gran viaducto de la GR-43

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Así es la ley sobre las llamadas 'spam' y otros abusos a clientes aprobada hoy en el Congreso

Así es la ley sobre las llamadas &#039;spam&#039; y otros abusos a clientes aprobada hoy en el Congreso