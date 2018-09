¿Es legal llevar luces parpadeantes en las bicicletas? Aunque el código de circulación sostiene que no, la Dirección General de Tráfico ha adoptado una norma que permite su uso A. L. Jueves, 13 septiembre 2018, 12:14

Circular en bicicleta por ciudad o en travesía es una práctica que puede ser habitual para muchas personas. No obstante, que algo sea común no lo hace menos peligroso y exento de riesgos que incluso puedan conllevar alguna multa. Por ejemplo, si el ciclista no es visible durante la noche, el mismo podría ser denunciado. Pero, ¿y si lleva luces parpadeantes?

Hasta ahora la normativa del código de circulación sostenía que todos los vehículos deben llevar una luz fija entre el ocaso y la salida del sol. No obstante, la Dirección General de Tráfico a través del Ministerio del Interior, llevó a cabo en marzo de este año una regulación de su propia norma para adaptarse a la situación que se describe.

Aunque era ilegal llevar una luz parpadeante en las bicicletas, según la instrucción número 18 enviada por Interior a los agentes que deben interponer las multas, siempre y cuando dicha luz no deslumbre a ningún conductor, no se podrá interponer ninguna sanción. No se podrá si cumplen con la normativa técnica que determina que las luces delanteras pueden alumbrar, en candelas, entre 4 y 60 y las traseras entre 4 y 12.