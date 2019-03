El laberinto de 160 kilómetros que solo han completado 15 personas en 32 años Este fin de semana se disputa en Tennessee una de las carreras más extrañas y duras del mundo: un laberinto de 160 kilómetros que solo han completado 15 personas en 32 años FERNANDO MIÑANA Sábado, 30 marzo 2019, 09:31

El 10 de junio de 1977, James Earl Ray y otros seis convictos lograron escaparse de la prisión de Brushy Mountain, en Tennessee. Unas 54 horas después fue capturado. El hombre que había asesinado a Martin Luther King estaba tumbado sobre la tierra escondido bajo un manto de hojas. Un chiste para los sabuesos. No muy lejos de aquel bosque inmenso y escarpado estaba un grupo de amigos hablando de la fuga y de que el reo solo había recorrido trece kilómetros. Uno de ellos, farruco, exclamó: «Yo hubiera hecho cien millas (160 kilómetros)».

Nueve años después, en 1986, dos de esos amigos, Raw Dog y Lazarus Lake, fundaron una carrera diabólica: The Barkley Marathons. Las cien millas que habían comentado aquel día de 1977, a través del bosque del parque nacional de Head Frozen, y un margen de 60 horas para completarlo. Sin señales, asistencia, ambulancias ni nada. Un laberinto de 160 kilómetros. Este fin de semana se celebrará la 33ª edición y en todo este tiempo solo han logrado acabar la prueba quince personas. El primero, de hecho, no lo consiguió hasta el 3 de abril de 1991.

Pero no solo es una carrera durísima. También es extraña. No hay una página web, ni nada de información en internet. Aún así, Lazarus Lake recibe cada año cientos de solicitudes. Pero solo 40 consiguen un dorsal. El 'afortunado' -como confirmación recibe una carta de condolencia, la primera de las numerosas muestras de humor negro del organizador- solo tendrá que dirigirse al lugar del parque donde es convocado y llevar 1,60 dólares -un centavo por cada kilómetro de carrera- y una matrícula de su estado o país. Además, de manera voluntaria, puede atender la petición de Lazarus para ese año, que puede variar de una camisa blanca a unos calcetines. A cambio, él le entrega un dorsal, una brújula y un cronómetro sin altímetro ni GPS.

No se sabe la hora de salida. No comenzarán a correr hasta que a Lazarus le dé la gana.

En los últimos años se ha hecho más popular gracias a un documental de Netflix sobre la carrera clandestina. Así la descubrió Josep Barberillo, el único español que ha participado hasta ahora y que se retiró en la segunda vuelta con una hipotermia. La prueba, que cambia de trazado cada año para no dar demasiadas facilidades a los veteranos, consta de cinco vueltas a un circuito de 20 millas (32 kilómetros. El que consigue completar tres logra un éxito menor, lo que denominan un 'Fun Run'. Muy pocos se atreven, enlazando las noches con los días, con las otras dos.

En las 33 ediciones -como prueba de su dureza, el año pasado nadie pudo acabar- hay dos nombres que sobresalen por encima del resto: Brett Maune, quien en 2012, el año que se rodó la película, estableció el récord de la carrera (52 horas, tres minutos y ocho segundos) y se convirtió en la primera persona en acabarla dos veces, y Jared Campbell, el único que la ha completado en tres ediciones: 2012, 2014 y, la última, llegando a la meta siete minutos y medio antes de agotar las sesenta horas, en 2016. El último 'superhombre', hace dos años, fue John Kelly, que había fracasado en las dos ediciones anteriores y que en octubre había sido padre de gemelos (ya tenía otro hijo menor de tres años).

Lazarus cita a los corredores el viernes, pero nadie sabe a qué hora se dará la salida. El dato solo se desvela cuando hacen sonar una caracola una hora antes. Por eso muchos apenas consiguen pegar una cabezadita por miedo a no escuchar el sonido de la caracola. Porque no comenzarán a correr hasta que a Lazarus le dé la gana. Y eso puede ser de noche o de día. Cuando llega el momento, los reúne delante de una valla amarilla, se mofa de ellos y, en vez de disparar una pistola, se enciende un cigarrillo como señal para dar por empezada la carrera.

Pinchos como navajas

Como no hay un circuito acotado ni jueces que vigilen, la organización reparte once libros -algunos con títulos tan desalentadores como 'El valle de la muerte' o 'El idiota'- a lo largo del recorrido. Y cada corredor, para demostrar que no ha hecho trampas, tiene que presentar a cada paso por la valla amarilla las once páginas con el número de su dorsal.

La carrera es dura, sí. Pero no es la peor por sus 160 kilómetros ni por sus 16.500 metros de desnivel acumulado. Su 'distintivo' es que es muy fácil perderse en aquel laberinto escarpado, que puedes necesitar horas para encontrar el libro y que, después de cada vuelta diabólica, pasas por la zona de salida y meta, donde es muy complicado resistir la tentación de abandonar. Por eso, igual que hay un récord de velocidad, también hay otro a la inoperancia, en poder de Dan Bagliones, que solo fue capaz de avanzar tres kilómetros en 32 horas.

Cada abandono, encima, siempre con la sorna flotando sobre la carrera, se anuncia con honores de víctimas de guerra, con un trompetista haciendo sonar 'El toque de silencio'.

Una vuelta, no obstante, puede ser suficiente para convertirse en el mayor reto de una vida. Tiempo para reconocer un terreno apestoso, repleto de trampas, para atravesar la zona de zarzas que te marcarán piernas y brazos como si salieras de la madre de todas las reyertas, para pasar por el túnel que va por debajo de la prisión de James Earl Ray, para pasar frío y calor. Pánico y euforia. Pero seguro que hay muchos momentos para maldecir el día que decidiste apuntarte a esa dichosa carrera. «La Barkley linda con lo imposible», asegura un corredor en el documental.