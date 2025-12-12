Kilómetros que alimentan

Corren, se divierten y son solidarios. Si ves a un grupo de personas con una camiseta verde, con una jarra de cerveza en el pecho « ... que desde este año lleva zapatillas», con un megáfono animando y con una sonrisa de oreja a oreja, estás de suerte. Ellos son los 'Drinking Runners', un grupo de corredores, que disfrutan del running solidario y del #run4fun (correr para divertirse) y que son los que más animan a los corredores que afrontan las carreras más importantes del país cuando llega «el famoso muro». «Esas son las dos motivaciones de este grupo de amigos», dice su fundador y alma mater Pablo Sánchez Carmenado. «Ya que corres, mejor si ayudas a los demás y si además lo pasas bien, plan perfecto», añade, no sin antes aclarar que este proyecto no sería posible «sin todos y cada uno de los miembros» que hoy lo componen.

Y todo gracias al azar y la cabezonería de este aficionado del Atlético de Madrid y director de marketing, que en marzo de 2011 retomó la afición a correr y decidió compartir sus entrenamientos a través de su cuenta personal de Twitter. «Pasé de hablar de familia y marketing a hablar de running y la respuesta fue tan grande que decidí abrir una cuenta nueva solo para hablar de ello». Y así fue como surgió '@DrinkingRunners'. Gracias a esa cuenta, en noviembre de 2012 la Media Maratón de Moratalaz (Madrid) fue el lugar escogido para que los que intercambiaban tuits se pusieran cara. Tras la prueba estuvieron «horas de celebración» y pensaron que «ya que corremos y nos lo pasamos genial, ¿por qué no ayudamos un poco?» Dicho y hecho. Bajo los 'hashtags' #KmsXalimentos y #Run4Fun comenzaron a hacerse un hueco en el mundo running y en las redes sociales con un objetivo: recaudar kilos de alimentos en las carreras.

Por cada kilómetro corrido por un miembro del equipo en una carrera donan un kilo de comida. Además montan puestos de recogida en diferentes carreras que quieren colaborar para aumentar 'el botín' y organizan varias quedadas al año a las que acuden más de 500 personas en las que llegan a recoger 2.500 kilos cada vez. «Lo de menos es correr. Es una excusa», cuenta su fundador. «Hay gente en el equipo que corre en montaña, que hace maratones, que corre duatlones, que apenas corre... Nunca miramos el tiempo porque el objetivo es pasarlo bien», añade. Y tantos kilómetros han dado sus frutos. Desde que comenzaron en 2012 han conseguido donar la friolera 620.000 kilos. «Con cada kilo de comida salen 8 raciones, por lo que hemos conseguido cinco millones de raciones de comida», comenta Pablo. «Para que la gente se haga una idea es como dar de comer un día entero a todo Madrid. Es la leche».

Quedada solidaria

Pero no se conforman con eso. En 2015, una del equipo que vive en Gijón les habló de un corredor llamado Fernando Leira Almagro, que ya falleció por culpa de la ELA, y decidieron incorporarlo al proyecto e hicieron unas camisetas. Poco después, en 2018, Xavi Crespo también les contó su proyecto en la lucha por la ELA y desde entonces «los Drinking Runners hemos donado 200.000 euros, pero con el proyecto de Xavi se llega casi a medio millón de euros». En 2016, la asociación contra el cáncer les llamó para que colaboraran con ellos en su carrera anual y «recorremos todos los hospitales oncológicos de Madrid». «Ah, y luego está el Sóndrome de Dravet -una forma rara y severa de epilepsia genética- con la que empezamos en 2017», comenta Pablo. «Son cuatro causas que nos definen perfectamente: alimentos, ELA, cáncer y Dravet».

Y no están dispuestos a parar. Este sábado 13 de diciembre ya han montado otra quedada para correr y recoger alimentos. «Nadie tiene excusa para faltar porque tenemos pruebas para todas las edades y niveles», señala. La cita será en Madrid, en la Casa de Campo (Villa Verbena), y el objetivo es recoger el mayor número de kilos de alimentos para el Banco de Alimentos de la capital. Solidaridad, deporte, familia y amigos. Mejor imposible. Es el momento de ponerse las zapatillas y hacer #kmxalimentos.