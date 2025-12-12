Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un grupo de los 'Drinking Runners'. J.V.

Kilómetros que alimentan

Los 'Drinking Runners' transforman sus kilómetros de carrera en alimentos y ya han donado 620.000 kilos que equivalen a cinco millones de raciones de comida

Javier Varela

Javier Varela

Viernes, 12 de diciembre 2025, 00:45

Corren, se divierten y son solidarios. Si ves a un grupo de personas con una camiseta verde, con una jarra de cerveza en el pecho « ... que desde este año lleva zapatillas», con un megáfono animando y con una sonrisa de oreja a oreja, estás de suerte. Ellos son los 'Drinking Runners', un grupo de corredores, que disfrutan del running solidario y del #run4fun (correr para divertirse) y que son los que más animan a los corredores que afrontan las carreras más importantes del país cuando llega «el famoso muro». «Esas son las dos motivaciones de este grupo de amigos», dice su fundador y alma mater Pablo Sánchez Carmenado. «Ya que corres, mejor si ayudas a los demás y si además lo pasas bien, plan perfecto», añade, no sin antes aclarar que este proyecto no sería posible «sin todos y cada uno de los miembros» que hoy lo componen.

