«Lo de jugar en el colegio a herirse con tijeras es de tontos y de borregos»
EMILIO CALATAYUD
Jueves, 16 mayo 2019, 12:26

Buenas, soy Emilio Calatayud. Leo y veo que en colegios de Asturias y Bilbao hay niños que juegan a herirse con las uñas o incluso con tijeras. Lo llaman el Abecedario del Diablo, que suena como muy impresionante, pero que no por eso deja de ser una gilipollez (con perdón). Vamos a ver, jugar a herirse es de tontos y de borregos. No explicaré en qué consiste el juego no vaya a ser que a alguno se le ocurra copiarlo, porque tontos y borregos hay en todas partes.

