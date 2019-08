El juez Calatayud contra los retos virales: «Dejaos de chorradas aprended de Juanlu y sus superpoderes» Blog «Tiene una discapacidad del 96%, pero con el apoyo de su hermano Óliver, se hizo los 800 kilómetros del Camino de Santiago en su silla de ruedas» EMILIO CALATAYUD Martes, 13 agosto 2019, 10:22

Recientemente me encontré con mi amigo Juanlu por Granada y me alegró el día. Bueno, me alegró varios días. Ese es el mayor superpoder de Juanlu ( porque tiene varios): la alegría de vivir. Tiene una discapacidad del 96%, pero con el apoyo de su hermano Óliver, se hizo los 800 kilómetros del Camino de Santiago en su silla de ruedas. Chavales, dejaos de retos virales y esas chorradas, y aprended de él, que bate retos y récords a diario.

