«Si no habéis puesto límites a vuestros hijos, no los dejéis al cuidado de los abuelos, no seáis crueles» EMILIO CALATAYUD Martes, 16 julio 2019

Lean el mensaje que el juez Calatayud lanza a quienes a sus hijos dejan a cuidado de los abuelos en verano. Lo ha lanzado en su blog de Ideal. «Queridos padres, si no habéis sido capaces de poner límites a vuestros hijos y han llegado a la preadolescencia o la adolescencia convertidos en los 'sheriffs' de la casa, no los dejéis al cuidado de los abuelos ni siquiera una noche, no seáis crueles.

Los abuelos no están para poner límites. Los nietos tienen que llevarlos 'incorporados' si van a casa de sus abuelos. Si vosotros no habéis podido con vuestros hijos, no pretendáis que lo hagan los abuelos«.

