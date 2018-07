«Lo que no puede faltar en el equipaje de los que veraneáis con los hijos» BLOG Artículo 155 del Código Civil: «Los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad, y respetarles siempre. Los hijos deben contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella» JUEZ CALATAYUD Martes, 31 julio 2018, 13:34

Los que ya estáis haciendo las maletas para disfrutar de las vacaciones en agosto no olvidéis meter en ellas la tarjeta de crédito, las tarjetas sanitarias, las gafas de sol, etc. Y si todavía veraneáis con los hijos -porque son menores o porque no queda más remedio, ja, ja, ja- en vuestro equipaje no debe faltar lo siguiente:

Artículo 155 del Código Civil: «Los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad, y respetarles siempre. Los hijos deben contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella». Y esto vale también para el lugar de veraneo. El 155 del Código Civil no se va de vacaciones.

