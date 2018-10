«Se esta perdiendo la humildad, tenemos que tener claros nuestros límites: zapatero, a tus zapatos» BLOG «No estresemos a los niños, hay que ayudarles a que encuentren su camino, pero dejándoles libertad para que puedan desarrollar su vocación, la que sea. Siempre hay un hueco para todo el mundo» JUEZ CALATAYUD Lunes, 8 octubre 2018, 09:52

Se está perdiendo la virtud de la humildad (bueno, se están perdiendo muchas virtudes y valores, pero hoy vamos a referirnos a la de la modestia, que no quiere decir mediocridad). Pienso que educar también es ayudar a nuestros hijos a que descubran sus habilidades y cómo utilizarlas para ganarse la vida en el futuro.

No todos tienes que ser ingenieros aeronáuticos o informáticos, entre otras cosas, porque una sociedad en la que solo hubiera ingenieros aeronáuticos o informáticos no funcionaría. No estresemos a los niños, hay que ayudarles a que encuentren su camino, pero dejándoles libertad para que puedan desarrollar su vocación, la que sea. Siempre hay un hueco para todo el mundo. Tenemos que conocer nuestros límites y nuestras potencialidades y obrar en consecuencia.

