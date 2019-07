«Padres, ¿qué hacéis rellenado las matrículas para el 'insti' o la 'uni' de vuestros hijos? ¡Que lo hagan ellos!» «Luego nos extrañamos que los niños sean cada vez más 'lights', más descafeinados y desnatados…» EMILIO CALATAYUD Jueves, 4 julio 2019, 10:24

«Me encuentro con padres y/o madres que andan locos rellenando las matrículas de sus hijos para el 'insti' y hasta para la universidad, que manda huevos, como decía el otro. Me cuentan que el trámite es complicado con el lío ese de las 'troncales', las optativas… Y los que han intentado hacerlo 'on line' dicen que no hay manera, que se cuelga el ordenador… En fin, los típicos atrasos de los adelantos… Ahí tenéis el caso del AVE de Granada, que está teniendo retrasos de hasta 40 minutos, pero esa es otra historia.

Total, papás y mamás, ¿qué hacéis rellenando vosotros las matrículas de los hijos? ¡Que lo hagan ellos! Es su futuro«.

