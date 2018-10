«Ojalá hubiese una oposición que nos habilitara para ser padres» BLOG «No quiero que me acusen de desincentivar la natalidad, pero es mucho más difícil ser padre que ser juez» JUEZ CALATAYUD Miércoles, 10 octubre 2018, 11:13

No quiero que me acusen de desincentivar la natalidad -defiendo lo contrario, tenéis que tener todos los niños que podáis para que los jueces de Menores sigamos teniendo trabajo y nos paguen las pensiones a todos-, pero hoy en día es mucho más difícil ser padre que ser juez (poned el oficio que queráis). Ojalá hubiese una oposición que nos habilitara para ser padres, pero no la hay.

Antes, cuando yo era chico, se hacía lo que decían tus padres sin rechistar, pero los hijos de ahora rechistan por todo. Se las saben todas. Ni era aquello ni es esto de ahora. Pero, bueno, quizá algún día encontremos el término medio.

