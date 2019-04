«Que un niño llegue a los 14 años sin haber escuchado un 'no' puede ser hasta peligroso» «Una precisión: decirles a todo que no tampoco es saludable. También te pueden sacudir. Término medio y sentido común» JUEZ CALATAYUD Jueves, 11 abril 2019, 09:48

No es por alarmar, pero que un niño llegue a los 14 años sin haber escuchado un 'no' puede ser hasta peligroso. Y no digamos ya si cumple los 18 o los 30 si haber oído jamás esa expresión.

Puede que acepten ese primer 'no' y no pase nada. Pero también puede ocurrir que no lo asuman y la líen parda. Algunos se ponen tan nerviosos que sacuden a los padres. Por eso digo que es un riesgo que crezcan sin escuchar la palabra 'no'.

Siga leyendo en el blog de Ideal del juez Calatayud.

Si deseas recibir cada semana la newsletter del magistrado, apúntate aquí al Ideal On+.