«Expulsar al niño que revienta las clases no sirve: tiene que estudiar por lo civil o por lo criminal» BLOG «Y a los que molestan, que vayan a atender a ancianos o a servir comedores sociales o a limpiar la clase, mientras dure la sanción» JUEZ CALATAYUD Miércoles, 17 octubre 2018, 12:28

El otro día me preguntaron en el El Mundo por mi opinión sobre las expulsiones de clase de los alumnos problemáticos. Yo nunca he sido partidario: los niños tienen que estar en el colegio. Ya se verá haciendo qué, pero en el cole. Eso sí, les dije que entendía a los profesores que no quieren que haya alumnos que les revienten las clases, pero los expulsados no van a reflexionar nada en su casa.

Al revés. Los niños tienen que estudiar por lo civil o por lo criminal, así de claro. Y a los que molestan, que vayan a atender a ancianos o a servir comedores sociales o a limpiar la clase, mientras dure la sanción… Ya hay institutos que lo hacen.

