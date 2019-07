«Diputados, ¿que les parecería que los jueces juzgásemos a los ciudadanos mirando el whatsapp?» «Repito lo que ya he dicho en más de una ocasión: los diputados tendrían que tener prohibido el uso de los móviles en el hemiciclo» EMILIO CALATAYUD Miércoles, 24 julio 2019, 09:51

El juez Calatayud se hace eco en su blog de Ideal de un comentario reciente de un docente que se ha hecho viral y, de paso, da su opinión sobre el asunto.

«Me alegra saber que no soy un marciano o un troglodita: un profesor de instituto, con toda razón, ha mostrado su disgusto por el uso y el abuso que hacen los diputados de sus móviles cuando están en el hemiciclo, y su queja ha tenido mucha repercusión. Me sumo al comentario de este profe y repito lo que ya he dicho en más de una ocasión: los diputados tendrían que tener prohibido el uso de los móviles en el hemiciclo. Bueno, con la excepción del presidente del Gobierno y del ministro del Interior, por si las moscas.

Señorías, de poder del Estado a poder del Estado, ¿qué les parecería que los jueces juzgásemos a los ciudadanos mientras miramos el wasap? Sería una falta de respeto, ¿verdad? Pues eso«.

Si deseas recibir cada semana la newsletter del magistrado, apúntate aquí al Ideal On+.