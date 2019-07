Carta de una universitaria en ciernes a su maestra de Primaria: «Soy lo que soy gracias a los profes que han creído en mí» Blog «Es un texto luminoso y emocionante. Lo único que yo puedo decir es que la sociedad que cuida a sus maestros es una sociedad sana» EMILIO CALATAYUD Lunes, 1 julio 2019, 11:07

Voy a ser breve porque también hay veces que unas palabras valen más que mil imágenes. Mi amiga Elo, maestra de Primaria ya jubilada, ha recibido una carta de Abril, una de sus antiguas alumnas que ya es una universitaria en ciernes. Es un texto luminoso y emocionante. Lo único que yo puedo decir es que la sociedad que cuida a sus maestros es una sociedad sana.

«Hola Elo, soy Abril, fui alumna tuya hace 11 años más o menos. Te escribo porque últimamente me acuerdo mucho de mis profes de cuando era peque y a ti te recuerdo con un cariño especial. Pregunté por ti en el coro y me comentaron que por motivos familiares te has tenido que mudar, te mando todo mi apoyo y cariño«.

