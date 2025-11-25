Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un grupo de jóvenes sentados en poyete de una plaza. G. CARRIÓN

Los jóvenes son los españoles menos concienciados contra la violencia de género

Un 11% de los varones de 16 a 21 años no ve agresión en forzar a su novia para tener sexo y un 14% ve normal amenazarla o golpearla

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 15:53

Los varones jóvenes, los que están entre los 16 y los 21 años, quienes pueblan los institutos, los primeros empleos y los campus universitarios, son ... los españoles menos concienciados con la violencia de género y con la necesidad de combatirla. Es la conclusión más llamativa del macroestudio sobre esta lacra realizado por sexto año consecutivo por la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias y alimentado con las entrevistas a 6.000 ciudadanos de todo el país.

