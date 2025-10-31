La 'jeringuilla' sin aguja de Mercadona con efecto botox que revoluciona el mercado

Los productos cosméticos van mejorando con el paso de los años. Los estudios de laboratorio y las nuevas técnicas permiten conseguir artículos más eficientes a ... un menor coste. Los elementos de belleza, además, ya no son algo exclusivo de tiendas especializadas, sino que en muchos supermercados se pueden conseguir de calidad a un precio más contenido.

El cuidado de la piel es algo importante, por belleza y por salud. Máxime cuando se van cumpliendo años. Además, en otoño, con la llegada de temperaturas más bajas, la piel se resiente. Es una época propicia para los cambios de temperatura y mayor humedad. Por eso, es fundamental cuidarla y darle los tratamientos adecuados.

Para ello, Mercadona cuenta con un producto que está subiendo gradualmente en popularidad. Se trata del corrector de arrugas que ayuda a los aspectos visuales del rostro a tener una apariencia más juvenil. Gracias a su efecto botox, este producto que se aplica en el entrecejo, las patas de gallo y la frente, consigue que la piel tenga una sensación tensa y reafirmante.

Su efectividad ha hecho que sea una recomendación recurrente de muchas expertas en redes sociales. Se denomina corrector de arrugas Botox Like Serum, de Deliplus, del proveedor Laboratorios Chantelet, cuyo precio es de 6 euros y es apto para todo tipo de pieles. Entre sus principios activos se encuentran el Hexapéptido 8, un péptido que imita la acción antiarrugas del bótox. Polisacárido que proporciona un efecto lifting inmediato.

Para usarlo, solo es necesario retirar la tapa y girar hacia la izquierda la base de la jeringa hasta escuchar un clic y luego presionar la base hasta que salga el producto. Tal y como pone en las especificaciones, con una aplicación al día es suficiente, y se puede usar tanto de día como de noche. Solo hay que aplicarlo sobre cada arruga y masajear suavemente.