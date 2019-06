iTunes se reinicia Pocos nostálgicos lloran la defunción del servicio que revolucionó el consumo de música hace 18 años. «Se convirtió en algo demasiado complejo». Ahora será troceado en canciones, vídeos y 'podcast' ANTONIO PANIAGUA Lunes, 10 junio 2019, 12:09

Todo cambia y nada permanece. El anuncio de la desaparición de iTunes, la tienda que aloja más de 50 millones de canciones, además de vídeos y 'podcast', supone el fin de una era. Dieciocho años después de su nacimiento, Apple prescindirá en breve del software que Steve Jobs presentó en sociedad junto al iPod, dos invenciones a las que el visionario magnate de la tecnología asignó el papel de hacedores de una «revolución musical». Es cierto que la plataforma y el aparato desempeñaron ese cometido durante una época, pero en la hiperacelerada edad digital los modelos de negocio tienen un corto recorrido. Los de Cupertino apuestan decididamente por el 'streaming'. Los gustos del consumidor se orientan más por servicios como Spotify o YouTube Music, contra los que Apple piensa competir a brazo partido.

Más que decretar su extinción, los directivos de la tecnológica han decidido trocear iTunes. El heredero del histórico software no es uno sino tres: Apple Music, Apple Podcasts y Apple TV. «iTunes empezó siendo un gestor multimedia y un popular reproductor y acabó asumiendo más tareas. Con él se podían comprar series, películas, 'podcast' y hasta libros electrónicos. Se convirtió en una aplicación que lo hacía prácticamente todo. Era demasiado compleja y grande», dice Robert Clarisó, director del máster de Ingeniería Informática de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

A partir de otoño estas aplicaciones permitirán a los usuarios administrar los contenidos multimedia desde sus Mac. Los devotos del iPhone y tabletas de la marca de la manzana mordida conocen de sobra estas 'apps', dado que ya estaban presentes en sus dispositivos móviles. En cambio, a partir de finales de septiembre, tales aplicaciones ya vendrán incorporadas por defecto en la actualización de macOS, el sistema operativo para ordenadores y portátiles de Apple.

Los fans de Apple podrán seguir comprando y descargando música a través de la tienda de iTunes, si bien por ahora se ignora por cuánto tiempo permanecerá activa la plataforma. Los archivos almacenados a través del servicio no se esfumarán de repente, sino que podrán ser gestionados a través de las aplicaciones sustitutas.

Como buen personaje que se anticipó a su tiempo, en 2001 Steve Jobs tuvo la inteligencia de auspiciar una opción «legal, sencilla y barata» para descargarse canciones, justo en una época apurada para la multinacional. Había estallado la burbuja de las 'puntocom', la recesión era lacerante y los números rojos obligaban a Apple a nadar contra corriente. Fue en ese año cuando nació el iPod, alumbrado a toda prisa, en un desesperado esfuerzo por mejorar las cifras de ventas. Los primeros ejemplares son ya casi piezas de coleccionistas. Esos prototipos son ahora de imposible actualización, ya que la memoria es demasiado pequeña para instalar programas tan grandes. El iPod se sigue vendiendo, pero no se parece en nada a aquellos vetustos artefactos: el modelo Touch tiene cámara fotográfica, reproductor de vídeos, pantalla panorámica, televisión y otras prestaciones propias de un móvil.

Tecnología y papel adhesivo

Isabel Ibáñez tiene una de esas antiguas unidades dotadas de una rueda con la que era posible encontrar los archivos musicales. En su día exportó los cedés de música que tenía en casa desde el ordenador al cacharrito electrónico. «Una vez se me cayó en la calle y saltó una pieza de seguridad»m cuenta. «Volví sobre mis pasos y encontré la pieza, que ahora llevo pegada con celo. Eso da idea del cariño que le tengo. Lo sigo teniendo no por fidelidad a una marca, sino porque no me gusta tirar nada».

Aunque los teléfonos inteligentes están dotados de reproductores musicales, lo que convierte el iPod en algo redundante, a Ibáñez no le convence esa virtud: «Yo quiero dos cosas diferentes; en un mismo mes me han robado dos veces el teléfono. Pensar que puedo perder mi música me vuelve loca».

En la época que nació el iPod, era tentador hacerse con todos los álbumes de una banda de una tacada, gratis y de manera ilegal, pero también era muy factible infectar el PC con un virus informático. Por 99 centavos de dólar, Steve Jobs prometía lo que entonces se antojaba el paraíso: cualquiera podía descargarse un tema de entre un ingente catálogo y ser el propietario de la canción. Jobs tuvo la intuición y acertó. El nuevo modelo de negocio pasaba por la música a la carta en archivos comprimidos. Pero lo que ahora aporta Spotify es aún más seductor: en vez de comprar canciones, se alquilan por una cuota mensual, una tarifa plana que permite un acceso ilimitado a un sinfín de composiciones.

El auge y caída de iTunes no ha durado ni siquiera dos décadas: al cumplir 18 años, su mayoría de edad, el joven ya era viejo. «No es tanto un problema de rentabilidad como un cambio de modelo. Ahora se lleva el 'streaming'. La ventaja de iTunes es que permite organizar tu propia biblioteca y crear colecciones», asegura Clarisó.