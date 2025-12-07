Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

D. S.

Investigan como violencia machista la muerte de una mujer en Sevilla

La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora del crimen

EP

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:50

La Guardia Civil investiga como posible crimen machista el hallazgo del cadáver de una mujer de 30 años de edad en una vivienda de la ... localidad sevillana de El Viso del Alcor tras un aviso por un incendio y ha detenido a un hombre de 35 años en relación con los hechos.

