Interapothek, 'ia', mejor marca propia de la distribución farmacéutica en España, según las farmacias

El Benchmarking de AECOC 2025, a partir de una encuesta a 626 farmacias de todo el país, revela que la mayoría prefiere la marca de Hefame

IDEAL

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:33

Interapothek, ia, es la mejor marca propia de la distribución farmacéutica en España, según las farmacias, tal y como revela el último estudio de AECOC, ... Benchmarking 2025, realizado a través de una encuesta a 626 farmacias de todo el país. Los profesionales encuestados han valorado con la nota más alta cuestiones como la calidad, el surtido y el precio de la marca en relación con las marcas de otros mayoristas (7,50 puntos frente al 6,39 de la media) o la calidad, el surtido y el precio de la marca en relación con las marcas de los laboratorios (7,76 frente al 6,34 de la media).

