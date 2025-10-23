«Soy instalador y te cuento cómo es y cuándo llega la TDT del futuro» RTVE y FORTA han puesto en marcha el nuevo Piloto Español de DVB-I, un estándar que mezcla la televisión tradicional con el streaming a través de internet

Alberto Flores Granada Jueves, 23 de octubre 2025, 12:34

La televisión del futuro está cada vez más cerca. Desde hace años, la manera en la que los españoles ven la tele ha cambiado muchísimo: primero se pasó de la era analógica a la digital, después la calidad de las transmisiones empezó a mejorar y ahora se está trabajando para que la calidad UHD sea el nuevo estándar. Sin embargo, ese no será el único cambio de la TDT en el futuro, ya que es bastante posible que muy pronto llegue una revolución a nuestros televisores gracias al DVB-I.

Y es que RTVE y FORTA se han unido para poner en marcha el nuevo Piloto Español de DVB-I, un proyecto que permitiría ver la TDT a través de internet desde la TV. Es decir, se podría ver la tele sin sintonizar canales, con funciones de streaming y sin necesidad de antena. De este modo, los usuarios no solo no necesitarían antenas en sus tejados para ver la televisión, sino que podrían ver los canales bajo demanda, pausar emisiones en directo y seguir viéndolas más tarde y visualizar la televisión desde el teléfono.

«El DVB-I es un sistema que se reguló en 2019 pero no ha sido hasta ahora, con este acuerdo entre RTVE y FORTA, cuando se ha dado un primer paso para su implantación», explica a IDEAL José Antonio Jiménez, vocal de Telecomunicaciones de la Asociación de Instaladores de Granada. Si se implanta este sistema, lo más destacado es que «las antenas desaparecerán de los tejados» y «se mejorarán las transmisiones en directo».

«Con la velocidad a la que avanza la tecnología es probable que en dos o tres años empiece a implantarse» José Antonio Jiménez Vocal de Telecomunicaciones de la Asociación de Instaladores de Granada

«Será una gran plataforma en la que se podrá acceder a todos los canales de televisión gratuitos. Incluso se está planteando la opción de unificarse también con las plataformas de pago y que aparezcan todos los contenidos juntos», detalla el experto. Y además de mejorar la calidad de las transmisiones, como el contenido emitido se va guardando se podrá acceder a él cuando se desee: «Si estás viendo las noticias y surge algo podrás pausarlas y luego seguir viéndolas por donde ibas. Además, también podrás ver contenidos bajo demanda que se hayan emitido ya».

Eso sí, José Antonio aclara que la implantación de este sistema no será inmediata, sino algo más «a largo plazo». «Con la velocidad a la que avanza la tecnología es probable que en dos o tres años empiece a implantarse. Pero aunque se implante, convivirá durante un tiempo con el sistema de recepción de TDT actual a través de antenas», finaliza.