«Los ingleses no se integran en España»

Llegó a España hace 27 años y desde hace casi nueve reside en Benidorm, una ciudad en la que ha visto «lo que en ninguna parte». Karen Maling Crowles preside en esta localidad alicantina la Asociación de comerciantes británicos, que se esfuerza por integrar a sus compatriotas en la sociedad española.

- Una turista inglesa que ha veraneado en Benidorm se ha quejado de que allí hay demasiados españoles y pide a su agencia de viajes que le devuelva el dinero. ¿Qué le parece?

- Cuando leí la información pensé que estaba diciendo una barbaridad, pero luego intenté comprender por qué llegó a decir esta tontería. Lo que ha dicho esta señora es una gran falta de educación, pero hay que mirar el contexto.

- ¿Cuál es el contexto?

- Es una mujer de 81 años que no habla español y su agencia le vendió unas vacaciones en un hotel en cuesta que no era apto para ella y en el que no entendía nada. El problema que tenemos es que mucha gente viene a Benidorm porque piensa que es una pequeña Gran Bretaña.

- ¿Los británicos han construido en España comunidades en las que solo viven ellos?

- Aquí hay bares que proyectan una imagen muy británica y réplicas de pubs de Inglaterra. Esa es la razón por la que vienen. En los 27 años que llevo residiendo en España he visto cómo los ingleses viven en comunidades cerradas y hay una gran falta de integración.

- En muchos bares de zonas turísticas los camareros solo saben hablar inglés.

- Es lamentable.

- Uno se siente desplazado en su propio país cuando pide una cerveza y no le entienden.

- Si tú vienes a vivir y a trabajar en España tienes que informarte bien de todas las normas y aprender el idioma, eso es muy importante.

- ¿Por qué no se integran?

- Se ha dado una imagen de que aquí no hace falta porque se puede hacer todo en inglés.

- ¿Fue de adolescente a Magaluf?

- Nunca. Soy de ir de vacaciones a leer y aprender cultura, y Magaluf no me parece cultura. Este año he ido allí con el consulado británico para estudiar su situación y compararla con la de Benidorm.

- ¿Qué descubrió?

- El problema de Magaluf es igual que el de Benidorm.

- ¿Ese problema se llama turismo de borrachera?

- Tenemos turismo de borrachera, pero se debe en parte al hecho de que la imagen que proyectamos desde Benidorm es que todo vale. Si das esa imagen no puedes esperar que los ingleses vengan aquí a tomar té y galletas.

- Decimos que los que vienen son unos bárbaros, pero nosotros les damos la bebida y la droga.

- Exacto. Hemos pensado más en el comercio extremo, en el dinero, que en la salud y el bienestar de las personas.

- ¿Cómo se ven desde Gran Bretaña lugares como Benidorm o Magaluf?

- Benidorm está visto como un sitio de borrachera y de despedidas de soltero en el que todo vale. No tiene una buena imagen de vacaciones tranquilas. No proyectamos cultura, igual que Magaluf.

«Falta policía y política»

- Habla como si fuera de aquí.

- Soy madre de hijos españoles. He vivido en Jávea y en Jijona. Llevo casi nueve años en Benidorm y lo que he visto aquí no lo he encontrado en ningún otro sitio.

- ¿Qué ha visto?

- Una falta de control, de policías y de iniciativa política para hacer algo. Cuando ves descontrol te preguntas qué pasa aquí. Yo he viajado por toda España, la conozco, y lo de aquí no tiene parangón.

- Un británico que solo ha visitado Benidorm quizá piense que España es así.

- Ni mucho menos. Gracias a Dios, la gente sabe que España no es así. Yo digo a la gente que viene por primera vez a Benidorm que no juzgue a España por lo que ha visto, porque no es así.

- Algo habrá bueno en Benidorm.

- Hay partes de la ciudad que son preciosas y en las que puedes cenar tranquilamente. Todos los problemas están centrados en una zona que afecta a la imagen del resto.

- Para mala imagen, la de los británicos que pagaron cien euros a Tomek, un vagabundo polaco, para que se hiciera un tatuaje en la frente.

- Lo de Tomek es un grano de arena, lo más grave está detrás. ¿Por qué hemos tenido un tiroteo y comportamientos antisociales?, ¿cómo hemos llegado a tener estos problemas?

- ¿Hay respuestas?

- ¿Quién ha traído este turismo aquí? Cuando estalló la crisis y comenzó a bajar el número de familias que venía a Benidorm, los touroperadores empezaron a vender tres días baratos a grupos grandes. Hay que mirar los aeropuertos y los aviones. ¿Se controla en ellos lo que bebe la gente? Hay que pensar menos en el dinero y más en calidad. Si en el aeropuerto empiezan a beber, lo siguen haciendo en el avión y llegan borrachos a Benidorm, ¿qué esperamos?