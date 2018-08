El todo incluido 'ata' al turista: La tarifa plana llena los hoteles pero deja vacías las playas Actividades de animación en Diverhotel, en Roquetas de Mar, especializado en el régimen 'todo incluido'. / PEPE MARÍN La expansión del modelo preocupa a restaurantes y tiendas. «Muchos huéspedes no salen del hotel» INÉS GALLASTEGUI Lunes, 6 agosto 2018, 00:35

Algunos viajeros persiguen la aventura. Otros, en cambio, aborrecen las sorpresas, especialmente las que afectan al bolsillo. Son carne de 'todo incluido', esa variante de la pensión completa en la que tanto la estancia en un hotel como toda la comida y la bebida que uno pueda ingerir están previamente tasadas en una tarifa plana. Esta modalidad turística que ha hecho fortuna en el Caribe –forzada por la inseguridad y la falta de infraestructura en algunas zonas– tiene sus límites en España, donde la mayor parte de los turistas prefieren la playa y el chiringuito que la piscina y el bufé. A raíz de la crisis, la 'barra libre' hotelera se expandió en las islas y en ciertas zonas de las costas andaluza, valenciana y catalana, donde a los comerciantes y restauradores del entorno les preocupa que sus potenciales clientes pasen el verano en una 'burbuja'. «Hay turistas a los que les cuesta un gran esfuerzo irse de vacaciones y quieren saber cuánto les va a costar», explica Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Apartamentos Turísticos.

Beatriz Durán, sevillana de 46 años, lleva cinco agostos en el Diverhotel de Roquetas de Mar. Está a solo 250 metros de la playa de esta localidad almeriense que copa el 60% de las plazas hoteleras de la provincia, pero en los 16 días que pasa aquí apenas pisa la arena. ¿Para qué? «Con niños, este sitio es perfecto», argumenta. Ella, su marido y su hijo, que ahora tiene 8 años, han hecho buenas migas con familias de distintos rincones de España y se reencuentran cada verano. «Todos los años nos planteamos cambiar de sitio, pero al final siempre volvemos», apostilla su amiga Carmen.

Aquí encuentran todo lo que necesitan. Comida y bebida en abundancia, un personal atento y muchas atracciones para elegir. Mientras los chavales participan en alguna de las actividades organizadas por el entusiasta equipo de animación dentro o fuera de la piscina, los mayores se ponen al día alrededor de unas cervezas. La oferta diaria de ocio del hotel abarca desde un club de 'running' a las nueve de la mañana hasta espectáculos de música en directo, baile o magia por la noche, sin olvidar todo tipo de deportes y juegos para grandes y pequeños.

Aparte de algún paseo por la playa con su perrita, las salidas de Beatriz se reducen a una visita al parque Minihollywood Oasys, en el desierto de Tabernas –escenario del rodaje de 'spaghetti western' en los setenta y ochenta– o alguna excursión de compras al centro urbano de Roquetas. «Hay quien piensa que pasar todo el día aquí es aburrido, pero estamos muy a gusto –explica la sevillana–. Tenemos la tranquilidad de que los niños se lo pasan genial y están controlados por los monitores, y los mayores, que no nos vemos durante todo el año, nos tomamos nuestras copitas y todo. El personal ya es como de la familia. Y como hacemos la reserva en enero y en grupo, nos sale muy bien de precio». Tan bien como 2.300 euros por 16 noches, dos adultos y un niño, en régimen de 'todo incluido', es decir, 140 euros al día la estancia y la manutención de los tres. Sin los descuentos, una habitación estándar para dos mayores y dos menores de 12 años en temporada alta sale a 369 euros al día durante una semana.

Una tarifa muy ajustada si se tiene que en cuenta que, aparte del viaje en coche y alguna compra extra, la familia apenas se desviará del presupuesto. Y esa es, ni más ni menos, la clave del éxito de estos paquetes: la certeza de que no habrá sustos en forma de facturas exorbitantes en el chiringuito o gastos extras que no figuraban en la letra pequeña de la reserva del hotel. «Quien busca este tipo de producto busca sobre todo precio», explica Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje.

Un poco de historia

En realidad, esta modalidad de alojamiento no surgió por motivos económicos. El empresario belga Gérard Blitz montó en 1950 una especie de campamento a pie de playa en Alcudia (Mallorca), con servicios comunes y un precio tasado para la estancia. Fue un exitazo y al año siguiente se creó en Italia el primer establecimiento oficial del Club Med, una cadena que hoy tiene más de 80 en todo el mundo.

Aunque nació en Europa, el lugar donde más se ha desarrollado este modelo es la Riviera Maya mexicana y el Caribe. Un hotel-gueto, capaz de satisfacer todas las necesidades de los clientes, de modo que no tengan que salir al exterior, encaja en playas paradisiacas rodeadas de nada: sin servicios, sin infraestructuras, sin restaurantes ni comercio y –no menos importante– sin garantías de seguridad para el turista.

En España, señala Rafael Gallego, los primeros resorts se fundaron en los ochenta en el sur de Fuerteventura, destinados en exclusiva al mercado alemán, en una zona que ofrecía sol a espuertas, un paisaje maravilloso... y ni un mísero mesón. La pregunta es qué sentido tienen en zonas turísticas de España donde la llamada oferta complementaria –bares, restaurantes, locales nocturnos, espectáculos y tiendas– es excelente. Ramón Estalella destaca que los pioneros fueron turistas germanos y franceses que viajaban en familia y con presupuestos limitados, aunque ahora quienes más a gusto se sienten con la idea de hacerse fuertes en la tumbona del hotel y no poner un pie en la calle son los británicos.

Los expertos en el sector turístico coinciden en situar a comienzos del siglo XXIel aumento de la demanda de estos paquetes turísticos. Con la entrada en circulación del euro en 2002 y el temido redondeo –«La botellita de agua que costaba 200 pesetas se empezó a cobrar en las playas a 3 euros», recuerda Gallego–, muchos visitantes europeos se encontraron con que tomar el sol en la piel de toro no era tan barato como solía.

Algunos se aprovecharon de la situación. «En ciertos mercados ha habido excesos de precios importantísimos y cogimos fama de ser muy caros, de pegarle palos al turista», resalta Estalella. Clavar 30 euros por una tumbona en la playa o 50 por un plato de paella y una sangría está amparado por la ley de la oferta y la demanda, pero acaba pasándole factura al destino en su conjunto: los abusos se reflejan en los medios de comunicación y las redes sociales.

La crisis económica hizo el resto. Los turistas empezaron a demandar 'todo incluido' y los hoteles españoles tuvieron que adaptarse para evitar que los touroperadores enviaran a sus clientes a otros destinos donde proliferan esos resorts, como Turquía, Túnez, Marruecos, Egipto, Croacia o Portugal, con precios muy competitivos. Una vez establecida la oferta, muchas familias españolas se subieron al carro. «Por el mismo motivo, uno de los pocos segmentos que creció durante la crisis fue el turismo de cruceros, porque una de sus grandes ventajas es que lo básico está garantizado. Eso es lo que busca el turista: que las cuentas chicas no le descuadren el presupuesto», recuerda el representante de las agencias.

A día de hoy, nadie sabe con certeza cuántas plazas se contratan en España en este régimen, en parte porque muchos hoteles lo ofrecen pero no en exclusiva, o bien lo hacen unos meses del año y no otros. Ramón Estalella duda de que lleguen al 10% del total. Rafael Gallego estima en un 20% las de Canarias y un 15% las de Baleares, mientras que en la Península hay resorts salpicados por toda la costa atlántica y mediterránea, de Sancti Petri a Salou.

Que la pensión con tarifa plana puede resultar más barata para el turista está claro. Siempre que consuma, claro, solo lo que ya ha pagado. Y muchos lo hacen con disciplina militar: son capaces de volver de la playa al hotel a por una botella de agua. Agustín Rodríguez, director de Diverhotel en Roquetas de Mar, lo corrobora: la mayoría de sus clientes pasan todo el día en sus instalaciones. Este año, por primera vez, han abierto su oferta a huéspedes que prefieren el régimen de habitación y desayuno, media pensión o pensión completa, pero son minoría. Algunos, incluso, llegan con una reserva de pensión completa y deciden sobre la marcha pagar el suplemento para acceder al servicio ilimitado de 'snacks' y bebidas. «Hacen sus cuentas y ven que pagar la bolsa de patatas, la cocacola o el helado de los niños, al final, les sale más caro», explica.

Con parque acuático

¿Y es rentable para los hoteles? Muchos han renovado sus instalaciones para entretener a unos clientes que durante varios días van a vivir en sus dependencias como si se tratara de su propia casa. En Diverhotel, un establecimiento de cuatro estrellas con 183 habitaciones, más de quinientas camas y cien empleados, disponen de una piscina al aire libre, otra cubierta y dos jacuzzis, pero el vecino Playasol, también de la cadena Playa Senator, tiene un auténtico parque acuático.

Esta modalidad es además un desafío para los fogones, que tienen que ofrecer comida rica, variada y en cantidad suficiente para su clientela. La época de los bufés cutres donde los clientes hacían largas colas para recibir un rancho magro y de calidad mejorable se terminó. Las webs de reseñas de usuarios son implacables en sus críticas. El jefe de cocina de este establecimiento, Ismael Maldonado, trabaja con menús en un ciclo de 11 días y sabe cómo responder a los gustos de sus huéspedes, más del 80% familias españolas con niños que consumen 30 kilos de carne, 8 de fruta, 12 de fritos y 300 pizzas al día, pero también pueden optar por ensaladas, carne y pescado a la plancha en su cocina en vivo, tres tipos de arroces, kebab y hasta marisco.

– En los bufés mucha gente tiene tendencia a comer con los ojos y a llenar el plato con cantidades de comida que después no es capaz de terminar. ¿Se desperdician muchos alimentos?

– No tanto. Eso ocurre el primer día; al tercero ya están hartos...

Lo mismo pasa con la bebida. Aunque en los hoteles frecuentados por jóvenes –sobre todo extranjeros– el consumo de alcohol se dispara, en establecimientos enfocados a las familias la sed se controla más. «Es verdad que, antes de que cierre la barra a la una de la mañana, algunos grupos piden una última ronda de copas, y algunas no se llegan a consumir, pero no hay un descontrol», resalta el director del establecimiento, que este año ha sustituido la consabida pulserita y el self-service por un sistema de tarjeta y barras atendidas por camareros. Algunos hoteles limitan el consumo de bebidas alcohólicas –en cantidad o en horario– para evitar que su rentabilidad se disuelva como un cubito de hielo en un combinado de garrafón. También en destinos de turismo de borrachera como Lloret de Mar, Salou o Magaluf.

De hecho, esta modalidad resulta rentable para los hoteles cuando las estancias son como mínimo de una semana, recuerda Estalella. «Un gran hotelero español del Caribe me contaba que las habitaciones tienen que tener una báscula bien grande en el baño y espejos por todas partes», bromea. Ante una oferta casi infinita de comida y bebida, algunos clientes solo ponen freno a la orgía de consumo cuando la ropa empieza a quedarles pequeña.

Lo mejor está fuera

Todos los expertos del sector coinciden en que el turismo de la pulserita en nuestro país, aunque pujante, no va a experimentar una gran expansión. «En España tenemos una oferta de bares de cañas y tapas, chiringuitos, restaurantes, terrazas y ocio nocturno que no existe en ningún otro lugar del mundo», destaca José Luis Yzuel, presidente de la Federación Española de Hostelería. Por eso, opina, salvo para las familias con niños pequeños, el régimen 'todo incluido' no tiene demasiado recorrido en un país, además, repleto de atractivos paisajísticos, monumentales y culturales que quedan fuera de la 'burbuja'.

Ramón Estalella cree que tampoco deberíamos ponernos estupendos. «Vincular la marca España al lujo es un error. Tenemos un producto enorme, para todos los bolsillos, y debemos ser buenos en todas las categorías, también en hoteles limpios, agradables, bonitos y con un personal encantador aunque sus servicios sean limitados –subraya el empresario hotelero–. No hay que olvidar que quienes nos han hecho ricos, líderes mundiales en el mercado turístico, no son los millonarios ni las familias reales, sino los taxistas alemanes, gente que ahorra a lo largo de todo el año para venir a descansar al sol, sin otra pretensión».