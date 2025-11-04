Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Incendio del restaurante Mas Marroch. Josep Roca/ Instagram

Se incendia uno de los restaurantes de los hermanos Roca, en Girona

Mas Marroch es el establecimiento dedicado a la organización de eventos

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 4 de noviembre 2025, 10:01

La cúpula de madera del restaurante Mas Marroch, de los hermanos Roca, en Girona, se ha incendiado esta pasada noche. Los bomberos han recibido el ... aviso sobre las 4.30. En torno a primera hora de la mañana, sobre las 7 horas de este martes, el fuego se ha dado por estabilizado. No se han producido daños personales. El propio Josep Roca, uno de los tres hermanos del grupo de restauración, ha adjuntado una fotografía en su cuenta de X. «Mas Marroch se quema», ha lamentado.

