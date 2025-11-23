Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Bebé recién nacido. Efe

Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja con problemas de fertilidad

Una investigación de la Policía Nacional descubre un acuerdo ilegal al que había accedido la madre biológica a cambio de una retribución económica

Matías Stuber

Málaga

Domingo, 23 de noviembre 2025, 13:43

Ponerle precio a un recién nacido. Un acto deshumanizante perpetrado por una madre biológica y una pareja que no podía cumplir su deseo de tener ... un niño por problemas de infertilidad. La Policía Nacional ha impedido en Málaga, informa SUR, la venta de un bebé por 3.000 euros gracias a una investigación que permitió destapar este acto penal y que ha permitido que el recién nacido se encuentre ahora en una situación segura, en un hogar de acogida y bajo custodia de la Junta de Andalucía.

