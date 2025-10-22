El IGN sitúa las siete comunidades que quedarán a oscuras por el eclipse total de 2026 Será el primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica en más de un siglo

Ideal Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:26 Comenta Compartir

El año 2026 vivirá un hecho astronómico de gran relevancia para el que expertos y aficionados ya se preparan: un eclise total solar. El Instituto Geográfico Nacional ha informado de todos los detalles de este evento y de los puntos y las horas a las que se podrá ver en España.

Durante el atardecer del miércoles 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia, desde La Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia.

El eclipse será visible como parcial en el norte de Norteamérica, gran parte de Europa y el oeste de África. Comenzará a las 17 y 34 minutos (hora oficial en península e Islas Baleares) en el mar de Bering y terminará a las 21 horas y 58 minutos en el océano Atlántico. La duración total del fenómeno será de 264 minutos (algo menos de 4 horas y media).

El máximo del eclipse se producirá a las 19h 46m (hora oficial en península y Baleares) cerca de Islandia, siendo la duración máxima de la totalidad de 2 minutos y 18 segundos.

En España el eclipse se verá como total en casi toda la mitad norte peninsular, mientras que en la mitad sur se podrá ver como parcial. El primer lugar donde será visible será Galicia. En La Coruña el eclipse comenzará a las 19h 31m, tendrá su máximo a las 20h 28m y finalizará a las 21h 22m , unos minutos antes de la puesta de sol, siendo la duración de la totalidad de 76 segundos, con el Sol a una altura de 12 grados. En Burgos el eclipse comenzará a las 19h 33m, tendrá su máximo a las 20h 29m y la puesta de Sol se producirá a las 21h 20m, unos minutos antes de que finalice el eclipse, siendo la duración de la totalidad de 104 segundos, con el Sol a una altura de 8 grados. Para más información sobre el eclipse en cada municipio visitar la pestaña de tablas.

El último lugar donde será visible será Baleares. En Palma el eclipse comenzará a las 19h 38m, tendrá su máximo a las 20h 32m, unos minutos antes de la puesta de sol, con el sol muy bajo, a una altura de 2 grados.

Tras el eclipse de agosto de 2026, el siguiente eclipse solar visible como total en España tendrá lugar el 2 de agosto de 2027, seguido de otro anular el 26 de enero del año siguiente, que completará la triada de eclipses ibéricos de 2026-2028. No será posible observar otro eclipse solar total desde España hasta 2053.

Temas

Astronomía

sol