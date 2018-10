La Iglesia lanza 'Jesucristo Go', su versión de 'Pokémon' Imagen del videojuego, que ya ha sido probado por el propio Papa. Su objetivo es evangelizar a los jóvenes.El jugador debe ir a la busca de beatos y santos A. P. Miércoles, 24 octubre 2018, 00:30

Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Es lo que debe de haber pensado la Iglesia católica, con el Papa Francisco a la cabeza. Al pontífice no le hace demasiada gracia la sociedad tecnocrática, a la que hace en parte responsable de «la pérdida del sentido de la vida, de la alegría de vivir» y del menoscabo de la «capacidad de asombro». De ello alertó hace un mes en su reciente viaje a Estonia, un país con un alto grado de desarrollo tecnológico. Sin embargo, al parecer, las herramientas digitales orientadas a la evangelización no son tan malas. A rebufo del éxito cosechado por el juego 'Pokémon Go', instancias eclesiales han lanzado una aplicación que invierte el sentido del videojuego en que está inspirado. En vez de cazar criaturas extrañas, la herramienta informática propone que los jóvenes anden a la zaga de personajes bíblicos con sus dispositivos móviles.

La app ya ha sido bendecida por la cúpula de la Iglesia. Nada menos que el cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga ha aparecido en un vídeo de Youtube con el juego de marras. «A través de esta tecnología los jóvenes podrán divertirse, aprender y ser evangelizados. Esto para nosotros es una alegría», asegura el purpurado.

Equipo de evangelización

La versión religiosa del Pokémon se escribe en inglés y no en latín. Su nombre es 'Follow JC Go', lo que en español equivaldría a 'Sigue a Jesucristo y adelante'. El nuevo entretenimiento, que llega de la mano de la fundación Ramón Pané, está disponible tanto para usuarios de Android como de iOS. Se descarga de manera gratuita y para funcionar requiere geolocalizar al jugador. Para caldear el ambiente de la Jornada Mundial de la Juventud 2019, que se celebrará en Panamá entre el 22 y 27 de enero del año que viene, ha surgido el remedo del 'Pokémon'. Cada usuario, que tendrá que registrarse para diseñar su propio avatar, puede configurar su equipo de evangelización o 'eTeam'. De lo que se trata es que el propietario del móvil vaya adquiriendo cultura religiosa, para lo cual debe ir en pos de beatos, santos y advocaciones marianas. Como se ve, no es preciso cazar monstruos que echen fuego por la boca, sino cumplir misiones. Todo orientado a buscar un sentido transcendente a la existencia.

Conforme el jugador se vaya desplazando por un lugar, deberá contestar 'verdadero' o 'falso' a las preguntas que van surgiendo. El mecanismo del juego recuerda las cuestiones que plantea el Trivial. Si la respuesta es correcta, se reclutan nuevos misioneros y se van sumando puntos. Las recompensas que se pueden obtener si se cosechan aciertos consisten en pan, agua y denarios, la antigua moneda romana, elementos imprescindibles para que el jugador se mantenga con vida.