Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Coche camuflado de la Guardia Civil de Tráfico Ideal

Cómo identificar un coche camuflado de la Guardia Civil a la primera

Luna tintada, comportamientos que no llaman la atención o matrículas diferentes son algunos de los trucos para saber si se trata de un coche policial

Esther Guerrero

Domingo, 17 de agosto 2025, 10:11

La Guardia Civil de Tráfico se encarga de controlar que los conductores no cometan ninguna infracción y, por lo tanto, que no se cause algún accidente que pueda causar estragos mayores.

En ocasiones, estas patrullas no se pueden identificar a simple vista, ya que no conducen vehículos serigrafiados con el logo y nombre del cuerpo de agentes policiales. Estos coches camuflados pasan desapercibidos y consiguen captar todo tipo de ilegalidades al volante.

Para poder identificar esta clase de agentes se debe apreciar varias cosas muy importantes. En primer lugar, no suelen llevar un portamatrículas o 'babero' con publicidad. Incluso puede que en la propia matricula contenga las letras PGC, es decir, Parque de la Guardia Civil.

Otra característica es que normalmente la luna trasera de los vehículos está tintada. Además contienen objetos como radares dentro del habitáculo que pueden dar una pista de que no se trata de un coche convencional.

Algunos de los modelos de turismos más vistos son SEAT Exeo, el Alfa Romeo Stelvio, los Citroën C4 y C5, el Opel Insignia, el Renault Laguna o el Ford Mondeo. Asimismo, también se pueden encontrar furgonetas tales como Renault Master, la Fiat Scudo, la Mercedes Sprinter o la Ford Transit o la Citroën Berlingo. Si se trata de motocicletas grises Honda ST1300, BMW R1150 RT o BMW R1200 RT, también se podría tratar de la Guardia Civil.

Por último, el comportamiento de los agentes al volante suelen ser con una velocidad menor a la habitual y sin realizar maniobras bruscas que puedan llamar la atención.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un terremoto con epicentro en Vegas del Genil se siente en todo el Cinturón
  2. 2 La ayuda de 930 euros al mes que pueden pedir ya miles de mayores de 52 años a la Seguridad Social
  3. 3 El fuego de un coche ardiendo en la autovía de la Costa provoca un incendio forestal
  4. 4

    La fortuna toca el Nevada Shopping con un cupón de 15 millones: «Al enterarme se me fue la cabeza»
  5. 5 Mueren dos personas en el incendio de una fábrica de aceite en Pinos Puente
  6. 6

    Un incendio en San Miguel Alto pone en alerta a Granada
  7. 7

    El pacto que apagó los fuegos de Pinos Puente tras el homicidio de Rafa
  8. 8

    Un guardia civil salva a un hombre de 89 años de morir ahogado en Salobreña
  9. 9 Los problemas económicos del Granada impiden inscribir a Faye, Arnaiz, Pascual y Hormigo
  10. 10 El pueblo de Granada donde el atún rojo de almadraba se ha convertido en su protagonista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cómo identificar un coche camuflado de la Guardia Civil a la primera

Cómo identificar un coche camuflado de la Guardia Civil a la primera