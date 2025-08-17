Cómo identificar un coche camuflado de la Guardia Civil a la primera Luna tintada, comportamientos que no llaman la atención o matrículas diferentes son algunos de los trucos para saber si se trata de un coche policial

La Guardia Civil de Tráfico se encarga de controlar que los conductores no cometan ninguna infracción y, por lo tanto, que no se cause algún accidente que pueda causar estragos mayores.

En ocasiones, estas patrullas no se pueden identificar a simple vista, ya que no conducen vehículos serigrafiados con el logo y nombre del cuerpo de agentes policiales. Estos coches camuflados pasan desapercibidos y consiguen captar todo tipo de ilegalidades al volante.

Para poder identificar esta clase de agentes se debe apreciar varias cosas muy importantes. En primer lugar, no suelen llevar un portamatrículas o 'babero' con publicidad. Incluso puede que en la propia matricula contenga las letras PGC, es decir, Parque de la Guardia Civil.

Otra característica es que normalmente la luna trasera de los vehículos está tintada. Además contienen objetos como radares dentro del habitáculo que pueden dar una pista de que no se trata de un coche convencional.

Algunos de los modelos de turismos más vistos son SEAT Exeo, el Alfa Romeo Stelvio, los Citroën C4 y C5, el Opel Insignia, el Renault Laguna o el Ford Mondeo. Asimismo, también se pueden encontrar furgonetas tales como Renault Master, la Fiat Scudo, la Mercedes Sprinter o la Ford Transit o la Citroën Berlingo. Si se trata de motocicletas grises Honda ST1300, BMW R1150 RT o BMW R1200 RT, también se podría tratar de la Guardia Civil.

Por último, el comportamiento de los agentes al volante suelen ser con una velocidad menor a la habitual y sin realizar maniobras bruscas que puedan llamar la atención.

