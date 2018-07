El primer ministro japonés prefiere no coger vacaciones Abe, a la derecha, en una cena distendida con sus antecesores. :: r. c. Las vacaciones de Shinzo Abe Miércoles, 1 agosto 2018, 02:22

Que en Japón se trabaja mucho no es un tópico. Es una realidad. Y que no está bien visto marcharse de la oficina antes que el jefe, también. Así, no es de extrañar que el primer ministro, Shinzo Abe, predique con el ejemplo y dé la espalda a los diez días de vacaciones pagadas a los que tienen derecho, como mínimo, todos los trabajadores del archipiélago. Porque una cosa es lo que diga la ley y otra lo que el honor le permita hacer a cada cual: la mitad de los japoneses no se coge todos los días que les corresponden, y un 16% no disfruta ni de uno solo.

Este año Abe todavía no ha descansado, y el año pasado se permitió solo tres días de asueto. Curiosamente, al menos uno de ellos -el 15 de agosto de 2017- lo pasó en compañía de tres hombres -Yoshiro Mori, Junichiro Koizumi y Taro Aso- que ostentaron su cargo antes que él. Una distendida fotografía en la que se ve a los mandatarios riendo durante la cena es la única prueba que existe de que Abe sabe desconectar del trabajo, e incluso el diario 'Japan Times' subrayó lo raro que es verle no solo de vacaciones, sino riendo.

Según la agenda del primer ministro, difundida por la agencia Kyodo, Shinzo Abe se reunió con sus colegas a las faldas del volcán Fuji, en un rústico chalet del presidente de la Fundación Nippon, Yohei Sasakawa. Este último dio algunas pistas más en su blog. «Para Abe, jugar al golf es la mejor forma de combatir el estrés. Pero este verano no ha podido hacerlo porque ha estado ocupado con Corea del Norte», escribió. Después de la cena, Abe pasó dos días más en otra casa de su propiedad muy cerca de allí, en la localidad de Narusawa. El día 18 ya estaba en Tokio para reunirse con el embajador de Estados Unidos. Este año quizá la actualidad le permita coger algún día más.