Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Ana Velasco

Periodista e historiadora
«Los hombres fueron los primeros en usar tacones»

En 'Historiones de la moda', la autora recorre el vínculo entre indumentaria y sociedad a lo largo del tiempo

Rosa Palo

Rosa Palo

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:07

Comenta

La historia se cose con hilo y aguja tanto como con pluma y papel», escribe Ana Velasco en el prólogo de 'Historiones de la moda' ( ... GeoPlaneta). A partir de esa afirmación, esta periodista e historiadora, fascinada por la moda desde niña («en mi casa había muchísimas revistas de moda, y recuerdo jugar con ellas antes de saber leer»), arroja una visión reveladora sobre cómo la ropa ha sido testigo y protagonista de grandes cambios sociales: desde el forro naranja de la 'bomber', ideado para facilitar el rescate de los pilotos de avión, hasta las boinas y su paso del campo a la revolución, cada prenda tiene una intrahistoria y un significado que Velasco expone con humor, anécdotas y rigor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido tras chocar su coche contra un árbol en Camino de Ronda
  2. 2 El pueblo de Granada que exhibe un Belén formado con 200 figuras de Playmobil
  3. 3 La niebla obliga a desviar tres vuelos del aeropuerto de Granada a Málaga
  4. 4

    La Plazuela estrena su disco en la Copera
  5. 5

    El Granada CF recupera a Alemañ pero pierde a Pablo Sáenz
  6. 6

    La curiosa alternancia de Fran Árbol en la portería del Lorca Deportiva
  7. 7 El Covirán se bloquea
  8. 8

    Pacheta: «Nuestro único problema es el Ceuta»
  9. 9 Un herido tras chocar su coche contra un árbol en Camino de Ronda
  10. 10

    Directo | Covirán-Basket Zaragoza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Los hombres fueron los primeros en usar tacones»

«Los hombres fueron los primeros en usar tacones»