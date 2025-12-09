Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Equipo de espeleología de Liang Luar. Garry K. Smith

Los hobbits murieron de sed

Espeleología. El 'hombre de las flores' se habría extinguido por un cambio climático que llevó la sequía a la isla donde vivía hace 61.000 años, según en estudio

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 17:36

Comenta

Hubo una vez una especie de homínidos, que ahora se conoce como 'Homo floresiensis', porque vivió en la Isla de las Flores, en Indonesia. De ... pequeño tamaño, se les conoce también como hobbits –en honor a la raza que inventó J. R. R. Tolkien en su saga–, su existencia se descubrió en 2003. Con muy pocos datos de su paso por la Tierra, planeaba una duda que ahora ha sido resuelta: ¿por qué desapareció?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

