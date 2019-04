«Un hijo no es un mueble. Si no vamos a quererlos, mejor no tenerlos» BLOG «Suena a perogrullada, pero echad un vistazo a vuestro alrededor y puede que os encontréis con algún huérfano de amor» JUEZ CALATAYUD Sábado, 27 abril 2019, 08:01

No me he inventado la frase que me ha servido para titular este comentario. La he escuchado muchas veces. Demasiadas. Puede tener tantas explicaciones como personas la lean. Para mí, que no soy psicólogo ni pedagogo…, quiere decir que los hijos necesitan cariño, necesitan que los quieran…

Si no vamos a querer a nuestros hijos, mejor no tenerlos. Suena a perogrullada, pero echad un vistazo a vuestro alrededor y puede que os encontréis con algún huérfano de amor. Un hijo no es mueble.

