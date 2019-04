«Hice huir a un hombre que abusaba de una chica» «Todos hemos cometido alguna vez un delito: conducir con una copa de más, comprar mercancía falsa, un pequeño hurto…, pero eso no nos convierte en criminales. Pero seguro que también hemos evitado muchos delitos» JUEZ CALATAYUD Miércoles, 10 abril 2019, 09:38

Muchos de vosotros me habéis escuchado decir -me repito un montón- que todos hemos cometido alguna vez un delito: conducir con una copa de más, comprar mercancía falsa, un pequeño hurto…, pero eso no nos convierte en criminales. Bueno, pues ahora añado que seguro que también hemos evitado muchos delitos. Y eso contribuye a construir una sociedad mejor y más segura como es la española.

