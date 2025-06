De alumnos de un instituto público en Parla a héroes en Irlanda

Era su último día en Bray, una ciudad de la costa este irlandesa, a 20 kilómetros al sur de Dublín, donde llevaban una semana en ... un programa de inmersión con familias locales para aprender inglés. Pero antes de volver a Parla (un populoso municipio del cinturón obrero de Madrid con 135.000 vecinos de hasta 122 nacionalidades), querían remojarse los pies en el mar, así que Ainhoa y sus compañeros del instituto público Humanejos de Parla, alumnos de Tercero de la ESO de entre 14 y 15 años, acudieron a una pequeña playa que bordea el paseo marítimo de Bray aprovechando que esa tarde había salido el sol.

«Éramos diez, pero solo cuatro llevábamos puesto el bañador, aunque solo queríamos meternos un poco en la orilla porque el agua estaba helada, a unos once grados», recuerda Ainhoa Holguín. Ocurrió hace un par de semanas. «De repente», cuenta la joven «unos irlandeses nos empezaron a decir que saliésemos del mar, que había una mujer ahogándose allí cerca y que era nuestra culpa. No entendía nada. El caso es que efectivamente vimos que a unos diez metros de donde estábamos había un cuerpo boca abajo que no se movía. Lo alucinante es que nadie hacía nada, en el paseo marítimo había un montón de gente, personas adultas, mucho más mayores que nosotros, y sólo nos grababan con sus móviles».

Ante la total pasividad de los irlandeses, Ainhoa y tres de sus amigos se zambulleron en el agua helada y sin pensárselo dos veces nadaron hacia la mujer. Le dieron la vuelta rápidamente y vieron «que estaba azul y echaba espuma por la boca».

Era una señora mayor, «grande y pesada», tanto que en el intento de rescate se les soltó de las manos con la mala suerte de que Ainhoa se quedó atrapada bajo el agua con el cuerpo de la bañista encima. «Y nadie nos ayudaba, estábamos solos... fue frustrante. Esos segundos bajo el agua se me hicieron eternos; no podía salir a la superficie y me agobié muchísimo. Además, con todo el peso encima me había dañado la rodilla y tenía un golpe en la costilla», rememora.

Agotados por el esfuerzo, los jóvenes pudieron sacar a la mujer del agua. Lo hicieron solos y sin ayuda. «La gente seguía grabando con los móviles como si nada, increíble», se enoja Ainhoa. «Queríamos practicarle una maniobra de reanimación, una RCP, pero no sabíamos, y lo que se nos ocurrió fue abrirle la boca para que expulsara el agua». Lograron salvarle la vida. Al parecer, la mujer había intentado suicidarse consumiendo pastillas antes de adentrarse en el mar.

A Ainhoa, congelada por el frío y sin apenas respiración, le empezó a temblar el cuerpo. «Mis amigos se asustaron, entraron en shock. Vino una ambulancia y me pusieron una mascarilla. Al final todo se solucionó», cuenta la joven ya recuperada, que cree que lo que hicieron por esa mujer «es lo que cualquier persona con sentido común habría hecho. Por eso no entiendo que los irlandeses no hicieran nada. Cuando me hice daño en la rodilla, ninguna de las personas que miraban desde el paseo intentó ayudarme ni nada. Al contrario me estaban grabando con un móvil en mi cara mientras yo estaba sufriendo de dolor. Solo mis compañeros me ayudaron».

La heroicidad de los jóvenes españoles ha tenido cierta repercusión mediática en Irlanda y por ejemplo ha sido comentada en la prensa local, como el digital 'The Journal', que da cuenta del rescate y la posterior hospitalización de la mujer.

Homenaje este jueves

De vuelta a casa en Parla, su instituto, el IES Humanejos, que cuenta con 1.500 alumnos y es uno de los nueve que hay en el municipio, les ha recibido como los héroes que son. «Estamos muy orgullosos de ellos», dice la jefa de estudios, Susana Cuadrado. El centro les ha dado la enhorabuena y les ha entregrado un pequeño obsequio. «Parla no suele salir en los medios por noticias tan positivas», apunta Cuadrado.

Y es que Parla tiene la tasa de paro más alta de la región (un 9,4%, casi dos puntos más que en la capital) y una de las rentas medias más bajas de la Comunidad de Madrid, unos 24.000 euros (14.000 menos que la media regional) y más de tres veces menos que Pozuelo de Alarcón, el municipio más rico (85.000 euros).

«Estamos orgullosos no, orgullosísimos», subraya el alcalde socialista de Parla desde 2019, Ramón Jurado, que cuenta que en la localidad no se habla de otra cosa. «Todo el mundo en la calle está comentando lo que han hecho y la gente lo cuenta con orgullo».

Jurado está preparando para este jueves un homenaje en el consistorio a sus jóvenes y valientes vecinos. «Vamos a recibirles en el Ayuntamiento y les daremos un recuerdo para que sepan que nos sentimos muy orgullosos de ellos como parleños. No dudaron en arriesgar su vida para salvar a una persona. Lo que han hecho tiene mucho mérito. Son unos héroes», apostilla feliz el regidor.