500 euros de multa a un joven por llevar a una chica sobre el capó del coche El conductor ha sido sancionado con una multa de 500 euros y la retirada de 6 puntos del carné IDEAL Lunes, 5 agosto 2019, 12:36

Un joven de 21 años ha sido sancionado con la retirada de 6 puntos del carné y una multa de 500 euros tras coger el coche de su madre y transportar en el capó a una chica. Los hechos sucedieron en la madrugada del 18 de julio en una calle del barrio de Poblenou, en el distrito San Martí de Barcelona. Los testigos de la escena rieron ante la situación y grabaron la escena, lo que ha permitido a la Unidad de Investigación y Prevención de Accidentes de la Guardia Urbana (UIPA) encontrar al infractor.

Según explica el diario 'El Periódico' un agente de la Guardia Urbana vio un vídeo de la infracción subido a Internet y lo pasó a la UIPA, unidad especializada en investigar accidentes y graves infracciones. Durante la investigación los policías localizaron a la propietaria del turismo y la citaron en la sede policial de los agentes de Tráfico de la Guardia Urbana en la Zona Franca.

Según ha explicado uno de los agentes a 'El Periódico': «la mujer se presentó en las dependencias con su hijo, que parecía avergonzado y preocupado por lo ocurrido. Le mostramos el vídeo, que ella no había visto, y se quedó muy afectada«. El joven no tenía antecedentes y se le impuso la multa y la retirada de puntos por conducción negligente o temeraria. Añade el agente que: «el conductor puso en peligro la integridad física de la persona que llevaba encima del capó». No obstante, en el vídeo se puede apreciar como la joven disfruta de la maniobra.

El conductor alegó que la mujer se había subido al capó sin que él lo pudiera evitar, pero en la grabación se puede ver como el joven parece que se anima a repetir otra vez la misma acción ante los ánimos de los testigos.