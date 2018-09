La Guardia Civil recuerda la norma que debes cumplir con la rueda de repuesto En caso de que el vehículo disponga de una, esto es lo que debe hacerse Á. L. Lunes, 17 septiembre 2018, 13:16

Puede que haya quienes no la hayan utilizado nunca. Puede que existan vehículos que las tengan guardadas eternamente. Y hasta puede que haya conductores que ni sepan de su existencia. Pero la rueda de repuesto está en muchos vehículos y su cuidado es tan importante como el de las ruedas que están funcionando.

La Guardia Civil recuerda que si el vehículo posee una rueda de repuesto y no un kit antipinchazos como sucede en otros casos, la rueda en cuestión debe estar en un estado óptimo. Es decir, las ruedas de repuesto son tan importantes como las normales y por eso es importante que se encuentren infladas y a la presión correcta. Es más, si es posible porque lo permita tal rueda, debería estar a una presión similar a la de las ruedas ya colocadas.

Pese a ello, no hay que olvidar que las ruedas de repuesto son para situaciones de emergencia y que por su poco uso y el paso del tiempo pueden ir perdiendo calidad y eficacia de cara a mantenerse colocadas en el vehículo. Por eso, si se usa una de estas, hay que evitar su uso prolongado y si no está preparada para ello, no conducir el coche a una velocidad demasiado alta. Puede poner en peligro la seguridad vial de todos.