La Guardia Civil desvela qué debes hacer para que no te timen al comprar online Los agentes recuerdan en sus perfil de Twitter que hay que estar muy vigilantes con determinados detalles Á.L. Miércoles, 16 octubre 2019, 13:45

Las estafas en internet están a la orden del día. Muchos usuarios han acabado comprando artículos que no querían o han visto cómo sus datos les eran robados por parte de ladrones virtuales. Para combatir todos estos engaños, las redes sociales están jugando un papel fundamental de concienciación. A esta tarea se ha vuelto a sumar una vez más la Guardia Civil con un listado de trucos para evitar los robos en internet.

Los agentes recuerdan en sus perfil de Twitter que hay que estar muy vigilantes con determinados detalles:

-Comprar siempre en páginas donde sea visible el nombre y el CIF de la empresa que opera el sitio web. De lo contrario, la tónica habitual ha de ser la desconfianza ya que las empresas han de ser transparentes en ese aspecto.

-Desconfiar de las ofertas que llegan por correo electrónico. Aunque muchas de ellas serán ciertas, algunas pueden tener enlaces fraudulentos que solo buscan robar nuestros datos. En caso de duda hay que mirar el dominio del correo que nos llega para asegurarnos que corresponde a una empresa real.

-Un buen truco es fijarnos en la dirección del dominio. Es decir, si aparece el http, hemos de asegurarnos que aparezca también la s final de https. Así nos aseguramos que se trata de una web completamente legal. Si no vemos el http porque nuestro navegador no lo muestre, hemos de ver si aparece un candado y si este está cerrado, si no lo está, no debemos comprar ahí.

-Otro consejo para descubrir posibles fraudes es recomendable fijarse también en las posibilidades de pago que ofrece el sitio web. Si solo hay un método, lo normal es que sea una estafa que hay que evitar.