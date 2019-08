La Guardia Civil alerta de los cincos grandes peligros para la salud de echar azufre en la calle Azufre en las calles En un tuit publicado este sábado, la Benemérita alerta de los peligros que entraña para la salud humana y aninmal esta práctica IDEAL Sábado, 10 agosto 2019, 13:46

No es la primera vez que los expertos llaman la atención sobre los peligros que entraña echar azufre en las calles con el objetivo de que los perros no orinen. Ya en su momento la Policía Nacional aseguró que no existe ningún tipo de evidencia científica que demuestre que el azufre sea un repelente eficaz.

Ahora ha sido la Guardia Civil quien ha hecho un llamamientoal respecto. En un tuit publicado este sábado, la Benemérita alerta de los peligros que entraña para la salud humana y aninmal esta práctica.

En concreto, los agentes hablan de 5 afecciones concretas: Úlceras en la piel, dificultad en la respiración, inflamación de la mucosa nasal, traqueobronquitis y asma.