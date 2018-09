La Guardia Civil alerta del peligro de dejar a un animal o un menor en el coche en pleno verano Las temperaturas en el interior del vehículo pueden subir por encima de los 60 grados y provocar un golpe de calor Á. L. Martes, 4 septiembre 2018, 10:59

El verano es una época perfecta para disfrutar del tiempo libre, del ocio y por qué no, de salir a la calle. Algunas personas lo hacen en su vehículo particular y otras cometen un error tan grave que la Guardia Civil ha alertado de su peligro. El error no es otro que el de dejar a un animal o a un niño en el interior del vehículo sin que nadie esté con él.

Los agentes recuerdan que las temperaturas en verano son tan elevadas que un coche puede convertirse en un lugar en el que aumenten aún más. Por ejemplo, si la temperatura exterior al vehículo es de 39º, en el interior la misma puede dispararse por encima de los 60º. Lo que provocar un golpe de calor que acabe incluso en muerte.

Por ello, hay que evitar a toda costa cometer esa imprudencia por más que el tiempo en que el niño o el animal vayan a estar solos vaya a ser muy corto. Pues bastan quince minutos para que el calor en el coche se vuelva insoportable y muy peligroso. No obstante, siempre es recomendable que los niños viajen con ropa ligera y fresca y que se encuentren en una zona en la que no incida directamente el sol.

Si a pesar de todo la imprudencia se ha llevado a cabo y el niño sufre un golpe de calor, hay que actuar rápidamente. La primera medida es llevarlo a una zona con sombra, darle aire con lo que se tenga a mano, refrescar su cuerpo con paños húmedos, darle agua y sobre todo llamar a emergencias. Todo para evitar un desenlace que puede resultar fatal.