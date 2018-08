La Guardia Civil alerta de la multa que puede caerte por lavar tu coche de forma indebida La sanción depende de cada municipio, pero puede ser bastante elevada A. L. Miércoles, 29 agosto 2018, 11:10

No es una estampa rara. Muchas veces es fácil encontrar a una persona lavando su coche en plena calle con la convicción de lo que hace está bien. Pero no es cierto. No solo no está bien sino que por ese motivo puede ser multado si los agentes de la autoridad le encuentran llevando a cabo esta práctica.

Pues limpiar nuestro vehículo en plena calle y en lugar que no esté debidamente señalizado para ello, está prohibido. De hecho, la Guardia Civil lo ha recordado a través de Twitter explicando que además de ser sancionable lo es porque puede ser perjudicial para el medio ambiente y porque ensucia las calles.

La sanción no está establecida en el Código de Circulación sino que depende de cada municipio. Pero las multas en España van desde los 30 euros hasta los 3.000 en algunos casos. Por lo que no está de más recordar que no se debe hacer y que en todo caso hay que prestar atención a todo aquello que sí podemos y debemos hacer.