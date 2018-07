La granadinos que cambian de vida en verano Conocemos la historia de dos jóvenes que cambian radicalmente de profesión cuando llega el calor INÉS GALLASTEGUI Martes, 17 julio 2018, 02:06

Este verano, mientras la mayoría se calza las chanclas y el bañador, más de 200.000 españoles encontrarán un trabajo. Son buenas noticias. Pero no se trata de un puesto para toda la vida, sino de un empleo que volará como las hojas de los árboles al comienzo del otoño, porque se enmarca en un sector de actividad ligado a la canícula y, en particular, al turismo. Se trata del empleo estacional y, advierten los expertos, está cambiando. «La vieja idea de que 'como no sé hacer nada me pongo de camarero' ya no vale. El turismo que recibimos es cada vez más complejo y las empresas exigen más cualificación, por ejemplo, conocimiento de idiomas», subraya el economista Valentín Bote, responsable de investigación en la agencia líder de trabajo temporal en España, Randstad.

Marta Casado. Bailarina de Danza Española y fisioterapeuta

Marta Casado tiene 29 años y las ideas muy claras. A los 3 empezó a bailar y a sus padres no les quedó más remedio que apuntarla a clases. Y bailando descubrió su segunda vocación, la fisioterapia, a través de sus propias lesiones y las de sus compañeros. Con 18 tuvo que dividirse para terminar su especialización en Danza Española en el Conservatorio Profesional Reina Sofía y empezar en la Universidad de Granada, con horarios solapados. Y así, hasta hoy. Aunque nunca deja de lado ninguna de sus dos profesiones, el invierno lo dedica más a su faceta sanitaria y el verano, a la artística. En los meses estivales baja la demanda de masajes y sube la de espectáculos.

La amplia gama de sus pacientes la obliga a reciclarse continuamente: en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sierra Nevada trata a deportistas de élite españoles y extranjeros -esquiadores, ciclistas, nadadores y atletas, sobre todo- que exigen las últimas técnicas para una recuperación inmediata. En la Clínica Recogidas Salud ayuda a deportistas aficionados, señoras con dolores reumáticos o personas accidentadas. Y aún le queda tiempo para atender a domicilio a algunos particulares.

Aparte de los ensayos, que realiza todo el año, sus compromisos como bailarina se inician con las Cruces de Mayo y alcanzan su apogeo cuando bulle el turismo y el Ballet Flamenco de Granada la contrata para eventos privados, fiestas de pueblo, festivales, tablaos, viajes de estudios y hoteles.

No quiere ni oír hablar de renunciar a una de sus dos pasiones. De hecho, uno de sus sueños es especializarse como fisioterapeuta de bailarines. «La danza es un arte, pero tiene los requerimientos físicos de un deporte de élite. Y lesiones muy específicas, como los desgarros y tendinitis de los bailarines clásicos, que hacen ballet de puntas, los problemas del flamenco por la fuerza que se imprime a los pies, o los desajustes corporales por las posturas difíciles de los de Contemporánea», explica.

Desarrollar dos carreras tiene un precio. «Tengo pareja, pero solo lo veo cuando duermo -exagera-. Me conoció así y, aunque es difícil llevar una relación de esta forma, porque estoy muy poco en casa, si ves feliz a la otra persona, lo mejor es adaptarse y apoyarla. Sarna con gusto no pica».

Comer del arte. Aparte de que la Fisioterapia le encanta, Marta recuerda que vivir de la danza es difícil. «Hay mucha precariedad», afirma.

Gorka Miñón. Capitán de yate de lujo y 'demostrador' de esquí

Gorka Miñón nació en Vitoria hace 49 años, pero se considera casi 'granaíno', porque llegó a la ciudad de la Alhambra a los 19. Tras un fugaz paso por la Escuela de Informática, convirtió su afición por el esquí en profesión en la estación de Sierra Nevada. Durante años estuvo contratado en una escuela, más tarde montó la suya y, tras una mala experiencia, la última temporada trabajó como autónomo 'freelance' con sus propios contactos. Además, es formador de formadores, lo que en la jerga se llama 'demostrador', tanto en Granada como en el Pirineo. «No es lo mismo saber esquiar que enseñar a esquiar. Hay que transmitir la técnica, explicar cómo lo haces», recuerda. Y ha trabajado varios años probando material para una revista especializada.

Por larga que sea la temporada en Sierra Nevada, las facturas siguen llegando cuando la nieve se derrite. Durante seis años dirigió una empresa de esquí náutico en el pantano de Cubillas y con su título de capitán se fue a Marbella. Allí conoció a su actual jefe, un rico constructor marroquí propietario de una flotilla de cinco yates de lujo amarrados en el puerto deportivo de Kabila, de los que el vasco dirige los dos más grandes, de 21 y 17 metros de eslora, en excursiones de la familia a resorts de todo el Mediterráneo, desde los cercanos Puerto Banús o Sotogrande a Palma de Mallorca o Sicilia.

Desde hace siete años, el trabajo estival de Gorka es de hombre multiusos. «Soy el 'capitán Bayeta'», bromea. «Aparte de llevar el barco, hay que mantenerlo, llamar al mecánico si hay un problema que no sé resolver, organizar la logística de los viajes, planificar las compras... y hay que limpiar mucho. Pero me pagan muy bien», reconoce. Durante estos meses, vive en un apartamento que le facilita su patrón, pero tiene poco tiempo libre para disfrutar de Marruecos. A veces, después de atracar el yate, dispone del margen justo para «tomar un 'tajin' y a dormir».

Pese a todo, en primavera tiene un tercer trabajo como conductor de pruebas para concesionarios y copiloto de clientes que viven la experiencia de conducir un Ferrari, un Porsche o un Laborghini.

«Es muy estresante. Sobre todo es duro en verano, porque mi mujer y mis dos hijos viven en Granada y estoy mucho tiempo sin verlos», admite.

Nieve y mar. Gorka empezó Informática, pero ya lleva treinta años dedicado al deporte: en invierno, el esquí, y en verano, la navegación.