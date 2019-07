La gran estudiante a la que Hacienda quitó el 19% de los 750 euros de un premio por sus notas Sentada al piano en su casa de A Coruña. Inés, de 16 años, no está dispuesta a apagar su voz ante las injusticias. «La lotería está exenta hasta los 10.000, fomentan la ludopatía» ISABEL IBÁÑEZ Martes, 30 julio 2019, 08:40

Tiene solo 16 años pero sabe ya lo que es luchar contra las injusticias. La gallega Inés Carrión recibió un premio de la Xunta por ser la mejor de la ESO en su comunidad, 750 euros con los que, antes de tenerlos en sus manos, decidió comprarse un ordenador portátil: «Costaba 749..., ¡me sobraba un euro!», dice. Pero la realidad llegó para darse de bruces contra ella. Hacienda se lleva el 19% de este tipo de premios, así que su gozo se quedó en 608 euros libres de impuestos. Visto que premios como los de la lotería quedan exentos del fisco si son inferiores a 10.000, al padre de esta chica le pareció que aquello era una iniquidad, una sinrazón, un atropello, y decidió darle eco en los medios de comunicación al comprobar que su reclamación ante el Gobierno autonómico chocaba contra la legalidad: «Y nunca pensamos que tendría tanta repercusión», confiesa esta chica acostumbrada a sacar dieces.

- ¿Te ha llamado algún político, alguien de la Xunta?

- No, aunque leí que estaban intentando que esto no sucediera otra vez en los premios de Bachillerato y que querían cambiarlo.

- Otra opción es, al parecer, que tú hicieras la declaración de la renta de forma individual y así te devolverían ese dinero.

- A mi padre lo único que le dijeron era que no se lo podían devolver, y luego se informó y parece que es así. Pero yo no estaría incluida en la declaración familiar y no sabes si al final te compensaría o acabarías perdiendo dinero. Y si yo lo recuperara, lo lógico es que también pudieran el resto de personas a las que les ha pasado.

- Ya te habías comprado el ordenador...

- En las bases ponía que estaba sujeto a retenciones, pero pensamos que era un formalismo y que luego estaría exento. Me costó 749, ¡me sobraba un euro! Cuando nos llegó el ingreso y vimos la retención, nos llevamos un chasco. En realidad, mis padres me lo iban a pagar, no supone mucho, pero no lo esperábamos.

- Si hubieras ganado ese dinero en la lotería no te hubieran retenido nada.

- Por eso decidimos difundir el caso, porque si a los premios de lotería les quitaran ese dinero pues sería justo, pero que lo quiten de un premio por esfuerzo, que se supone que es motivación para aprender más y sacar mejores notas... Es un castigo al esfuerzo.

- Muchos jóvenes se han enganchado a jugar 'online' al póker o van a las casas de apuestas, todo publicitado por estrellas del deporte o la televisión... ¿Tienes compañeros enganchados?

- No conozco a nadie, pero sé que está aumentado en los últimos años la ludopatía y es porque está demasiado publicitado, antes no había anuncios de apuestas. Los ven los niños pequeños y adolescentes y piensan que ir a apostar es algo normal, como jugar con la videoconsola, y no me parece bien; es fomentar una droga, la ludopatía.

- ¿Tienes consola?

- Nunca he sido de videojuegos, y mis padres no me la compraron. Mi hermano, de 10 años, tampoco tiene. No les parecía bien eso de estar con los videojuegos en vez de andar en la calle jugando.

«Si callas, no cambias nada»

- Además de cumplir de sobra en el instituto, cantas y tocas el piano. ¿Qué te gustaría ser?

- Cantante lírica. Pero el mundo de la música es muy difícil, aunque lo voy a intentar. Quizá haga los estudios superiores de música y a la vez una carrera relacionada con la informática.

- Tiempo no te sobra. ¿Sales con los amigos el fin de semana?

- No mucho; no tengo tiempo, la verdad, pero de vez en cuando sí.

- ¿De botellón?

- Nada de eso.

- ¿Has notado que te han tratado diferente por sacar esas notas?

- Siempre me han tratado muy bien los compañeros, no me han dejado de lado. Al contrario.

- Estás cerca de poder votar, ¿sabes a quién darías tu papeleta?

- Lo veo complicado, ahora mismo no sabría, dicen cosas para contentar a la gente que piensan que les puede votar, pero no proponen medidas concretas que solucionen los problemas de la gente. Cada vez me interesa más la política porque es muy importante, en eso se basa la sociedad en la que vives, y lo único que puedes hacer para cambiarla es votar.

- ¿Estás en redes sociales?

- En Facebook, pero no más. Están bien si las usas con moderación, pero no para estar todo el día enganchado, porque acabas viviendo en la red social y no en la vida real.

- También se usan para intentar cambiar injusticias. ¿Alguna que quieras denunciar?

- Se deberían usar para eso. Como con el cambio climático, algo muy importante porque nos afecta a todos. - ¿Conoces a Greta Thunberg? Tiene tu edad y está luchando contra el cambio climático.

- Es muy valiente, yo no me atrevería a hacer eso porque no me gusta mucho llamar la atención, soy bastante tímida...

- De momento, ya has hablado, y muy bien, contra la pequeña injusticia que te ha tocado.

- Jaja, sí, lo deberíamos hacer todos, porque es la forma de cambiar las cosas. Si te callas, no cambias nada.